Risparmio record a 1.083 miliardi, il 20% in più dal 2022. Giorgianni “Il modello Meloni dà stabilità e sicurezza alle famiglie”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (Giugno 2026)

I dati di Unimpresa

La crescita rispetto a quattro anni fa è stata accompagnata da una significativa trasformazione nella distribuzione delle masse tra gli intermediari

Crescono vertiginosamente i risparmi e gli investimenti degli italiani. Raggiungendo la cifra record di 1.083 miliardi che certifica un aumento di circa il 20% da quanto si è insediato il governo Meloni. Un dato che non passa inosservato e che conferma la stabilità che esiste nel Paese e la fiducia degli investitori nazionali verso chi guida la Nazione. A certificarlo, uno studio di Uniimpresa.

I dati di Unimpresa

Oltre mille miliardi di euro di risparmio sono affidati alle gestioni patrimoniali in Italia. Il patrimonio gestito complessivamente da banche, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio ha raggiunto 1.083,4 miliardi di euro alla fine del 2025, rispetto ai 901,9 miliardi del 2022: un incremento di 181,5 miliardi, pari al 20,1% in tre anni. Lo rileva un’analisi del Centro studi di Unimpresa sulle gestioni patrimoniali secondo la quale nel primo trimestre del 2026 il patrimonio si è attestato a 1.073,2 miliardi mantenendosi ampiamente sopra la soglia dei mille miliardi.

La crescita nei quattro anni

La crescita rispetto al 2022 è stata accompagnata da una significativa trasformazione nella distribuzione delle masse tra gli intermediari. Le gestioni riconducibili alle banche sono passate da 115,3 miliardi nel 2022 a 247,5 miliardi alla fine del 2025, con un aumento di 132,3 miliardi, pari a circa il 114,7%. Nel primo trimestre 2026 il patrimonio gestito dalle banche è ulteriormente salito a 252,8 miliardi.

Giorgianni: “Il sintomo della fiducia in Meloni”

“Oltre mille miliardi di euro affidati alle gestioni patrimoniali e una crescita di 181,5 miliardi rispetto al 2022, pari al 20,1% in tre anni. I dati diffusi oggi dal Centro studi di Unimpresa confermano la straordinaria forza del risparmio italiano e raccontano anche un clima di maggiore fiducia e stabilità”. Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, che mette in evidenza come il dato sia un sintomo nucleare della stabilità e della fiducia del Paese verso l’esecutivo.

“Le Pmi crescono”

“Il risparmio delle famiglie rappresenta da sempre uno dei pilastri della nostra economia e va innanzitutto protetto-aggiunge Giorgianni. Ma questi numeri indicano anche una grande opportunità: creare le condizioni affinché una quota crescente di queste risorse, nel pieno rispetto delle scelte dei risparmiatori, possa sostenere l’economia reale italiana. Piccole e medie imprese, innovazione e investimenti produttivi sono il terreno sul quale possiamo trasformare questa grande ricchezza privata in nuova crescita e occupazione. La stabilità politica e la credibilità conquistata dall’Italia sono condizioni essenziali per alimentare la fiducia. La sfida adesso è fare in modo che questa fiducia produca sempre più valore per famiglie, imprese e per l’intero sistema Paese”, conclude la nota della parlamentare di Fratelli d’Italia.