Mattarella e Meloni inaugurano i giochi del Mediterraneo in Puglia, boom di presenze turistiche a Taranto, indotto da un miliardo di euro

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (16 agosto 2026)

Coinvolte più province

Oltre quattromila atleti in rappresentanza di ventisei nazioni per una vera festa dello sport e dell'amicizia

Partono oggi i giochi del Mediterraneo in Puglia. Le competizioni non si terranno solo a Taranto, ma coinvolgeranno l’intero territorio circostante per valorizzare la regione. Dal 21 agosto al 3 settembre oltre quattromila atleti si confronteranno in una manifestazione fortemente sostenuta dal governo. Con un investimento notevole del governo e un indotto da un miliardo di euro. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei Giochi domani sera. In tribuna d’onore, insieme al Capo dello Stato, siederanno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Durante la serata sono previsti i discorsi di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026, e di Mehrez Boussayene, presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo

I numeri

Oltre 4mila atleti in rappresentanza di 26 nazioni. 34 le discipline sportive, compreso il padel che è stato inserito appositamente. Si parte stasera con le prime gare di qualificazione per la Pallavolo, mentre la cerimonia di apertura ufficiale si terrà domani sera allo Stadio Iacovone di Taranto. Altre gare saranno dislocate a Brindisi, Lecce, Grottaglie, Fasano, Francavilla Fontana e Martina Franca.

L’investimento complessivo per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ammonta a circa 400 milioni di euro, stanziati principalmente dal governo per la rigenerazione del territorio, la costruzione, e la ristrutturazione degli impianti. Oltre 350 milioni di euro totali arrivano direttamente dall’esecutivo nazionale. Tra questi, i decreti del 2024 hanno inizialmente formalizzato 275 milioni, a cui si sono aggiunti 25 milioni per la macchina organizzativa, e altri 15 milioni sbloccati a giugno 2026 tramite il Decreto Legge Sport per le infrastrutture e la viabilità urgente.

Boom turistico a Taranto

In termini turistici, nel periodo dei Giochi, dal 21 agosto al 3 settembre 2026, la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo rilevano i dati elaborati dall’ufficio di statistica del ministero del Turismo, secondo i quali il sistema ricettivo di Taranto in particolare registra il tutto esaurito. Tanto da predisporre anche due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni.

Numeri che riconfermano la capacità attrattiva dei grandi eventi, sempre importanti volani di flussi, nonché il valore del turismo sportivo: un comparto dal giro d’affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, in costante crescita, e capace di generare più di 42 milioni di presenze.