Napoli: dodicenne ferito con due coltellate all’addome. Identificato un tredicenne non imputabile

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Dopo il ricovero la dimissione

Un dodicenne è stato ferito all’addome con due fendenti di arma da taglio nella periferia Est di Napoli. Il ragazzino è arrivato in tarda serata all’ospedale Villa Betania e alle 23.15 sono stati chiamati i Carabinieri della stazione di Ponticelli. Il 12enne non è in pericolo di vita, tuttavia è rimasto per diverse ore in osservazione, fino alla metà della mattinata, per poi essere dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Identificato un 13enne

Sul caso sono in corso indagini e accertamenti. Secondo una prima ricostruzioni di quando accaduto, si era appreso che l’adolescente avrebbe avuto una lite con un coetaneo nel rione Conocal in via del Flauto Magico. Qualche ora dopo il presunto responsabile sarebbe stato stato identificato dai Carabinieri: si tratta di un 13enne non imputabile, che verrà segnalato.

Arresti per droga nello stesso luogo

Durante un primo sopralluogo notturno che i Carabinieri della compagnia Poggioreale stavano effettuando nella zona, è stato arrestato anche un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Quando la gazzella dei Carabinieri è giunta sul posto, in via del Flauto Magico, un gruppo di persone si è allontanata repentinamente. Il 32enne fermato è stato trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella vicina abitazione dell’uomo e lì i militari della PMZ Napoli Poggioreale hanno rinvenuto e sequestrato altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.