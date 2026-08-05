Campi Flegrei, dal governo 100 milioni per l’emergenza. Meloni presiede il vertice a Palazzo Chigi

Foto: Imagoeconomica / Giuliano Del Gatto (4 agosto 2026)

Il bilancio dopo le verifiche

Il Cdm approva gli stanziamenti per gli edifici danneggiati, il contributo per l'autonoma sistemazione anche rispetto alle scosse precedenti e aumenta gli incentivi per l'adeguamento sismico

Cento milioni di euro per riparare gli edifici danneggiati dal terremoto dei giorni scorsi ai Campi Flegrei. Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera allo stanziamento per far fronte all’emergenza, nell’ambito di un pacchetto di misure che vanno dalla risposta all’emergenza abitativa, con il Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas), al rafforzamento delle misure per la prevenzione, con la proroga della cabina di regia.

Meloni presiede il vertice sui Campi Flegrei

«Abbiamo rafforzato gli interventi per i Campi Flegrei, con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i Comuni a gestire una situazione che continua a richiedere la massima attenzione», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, che ieri ha personalmente presieduto la riunione a Palazzo Chigi, dedicata alla situazione dei Campi Flegrei e al monitoraggio delle conseguenze della recente attività sismica.

Dal governo 100 milioni per l’emergenza

È stato poi il ministro della Protezione civile e del Mare a riferire, in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, le misure adottate dal governo. «Il governo ha stanziato 100 milioni per riparare i danni degli edifici a Pozzuoli: ci vorranno alcune settimane per una stima definitiva dei danni, ma è importante mettere gli enti locali nelle condizioni di attivarsi subito», ha spiegato Musumeci.

La stima dei danni

«Gli edifici dichiarati inagibili – ha spiegato il ministro – sono 395 e sono stati già sgomberati, i sopralluoghi sono in tutto 227 su 1.182 istanze pervenute. Abbiamo provveduto a potenziare il dispositivo dei verificatori con altre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco; le persone coinvolte sono 700 e 568 di loro si sono già sistemate autonomamente, mentre le altre rimangono alloggiate negli alberghi».

Intanto proseguono le attività dei vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche sugli edifici con il supporto di numerosi moduli, giunti da tutta Italia, per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, impiegati per effettuare valutazioni rapide delle condizioni di stabilità di edifici e strutture interessate dagli effetti del sisma. L’ultimo bilancio parla di 401 interventi effettuati.

Il contributo per l’autonoma sistemazione

Musumeci, quindi, ha chiarito anche che «abbiamo deliberato un contributo per l’autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici arretrati: chi in questo momento non dispone del proprio alloggio può beneficiarne, a patto che presenti istanza per procedere alla sistemazione della propria unità abitativa; quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%, ma si tratta di ridurre l’esposizione al rischio degli immobili».

L’aumento dell’incentivo per l’adeguamento sismico

«Per quelle persone che intendono adeguare dal punto di vista sismico il loro immobile ricorderete che abbiamo istituito un fondo del 50% del costo complessivo dell’adeguamento: 50% lo Stato, 50% il proprietario dell’immobile. Poiché questo tipo di offerta non è piaciuta ai proprietari, e aderendo anche a una richiesta dei sindaci, abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Speriamo si possa procedere con particolare coinvolgimento da parte dei cittadini», ha detto ancora Musumeci, spiegando che è stata anche prorogata al 31 dicembre 2027 la struttura del Dipartimento che opera sui Campi Flegrei.

Musumeci: «Auspico l’unità del Parlamento»

«Io vivo ai piedi dell’Etna. Comprendiamo lo stato dell’animo delle popolazione, so cosa significa dormire con un occhio aperto…», ha detto il ministro, ricordando che oggi ci sarà una informativa al Senato e domani alla Camera. «Speriamo di poter coinvolgere il Parlamento al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione. Campi Flegrei – ha sottolineato il ministro – è ormai diventato un caso nazionale. Mi auguro possa non dividere almeno per una volta la politica».