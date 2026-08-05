Covid, Conte convocato dalla Commissione d’inchiesta: domani l’audizione

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Prevista alle ore 11

E’ stata convocata per domani alle ore 11.00, o comunque al termine delle votazioni in Aula, la commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid per l’audizione dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La presenza del leader del Movimento 5 Stelle, già premier del governo giallo-rosso in carica Palazzo Chigi durante la pandemia che ha toccato il suo apice nel 2020, era originariamente prevista per ieri, 4 agosto, ma era stata sconvocata.

In calendario domani c’è anche l’audizione di Loredana Frasca, ricercatrice senior presso l’Istituto superiore di sanità.

Il caso dopo la sconvocazione ‘obbligata’

L’audizione di Giuseppe Conte in commissione è diventata subito un caso quando Fratelli d’Italia ha sottolineato che “in due anni Conte ha dato solo la disponibilità in questi giorni quando sapeva che le Camere lavoravano”. E la polemica è esplosa con la sconvocazione “praticamente annunciata e obbligata” dal calendario dell’aula, che prevedeva delle votazioni proprio in concomitanza con la convocazione del pentastellato.

La disponibilità di FdI: ci siamo anche a Ferragosto

Per evitare possibili nuovi accavallamenti il Presidente dei Deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, aveva dato la totale disponibilità del gruppo parlamentare ad accogliere le richieste di Giuseppe Conte, anche il giorno di Ferragosto: “Per FdI si può convocare l’audizione anche il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto. Per noi questo esame va fatto. Conte ha preso per troppo tempo in giro gli italiani”.

Conte: io disponibilità tutta l’estate

Ieri Giuseppe Conte è intervenuto sui social per rilanciare ancora: “Io sono disponibile anche nei prossimi giorni, anche per tutta l’estate. Basta farmelo sapere con un po’ di anticipo, e mi organizzo”.

Dopo 2 anni attesa finita?

E la disponibilità piena evidentemente è stata accolta dal presidente della Commissione Marco Lisei che ha colto la palla al balzo e ha convocato Conte per domani mattina. Se questo sarà ritenuto un preavviso sufficiente per l’ex premier gli italiani lo scopriranno domani.