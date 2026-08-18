Manila Esposito e il body shaming prima delle tre medaglie di Zagabria: “É troppo grassa, deve dimagrire”

Foto: Ansa Foto / Antonio Bat (15 agosto 2026)

L'odio social

La grande ginnasta oggetto di haters. La federazione ha deciso di denunciare alla polizia postale gli autori delle offese

Gli insulti e le canaglie l’hanno caricata. Non sono bastati gli haters con il loro body shaming a fermare Manila Esposito, straordinaria campionessa di ginnastica. Lei ha risposto nell’unico modo che conosce: vincendo ben tre medaglie (una d’oro) agli ultimi europei di Zagabria.

Gli haters scatenati sui social

Gli insulti sono apparsi sotto un video pubblicato sui canali della Federazione Ginnastica d’Italia. Alcuni utenti hanno scritto frasi come “dovrebbe dimagrire” o “questo non è il fisico adatto”. Molti hater hanno mascherato le critiche estetiche da giudizi tecnici, sostenendo che con qualche chilo in meno avrebbe eseguito meglio gli esercizi. Altri ancora hanno scritto: “Ha un po’ di pancetta”, oppure, “troppo in carne per vincere”. E infatti ha vinto.

La straordinaria reazione di Manila

Manila Esposito è rimasta del tutto indifferente alla raffica di insulti social. “Ottengo questi risultati proprio grazie al mio fisico. Non ci si può adeguare a un unico cliché”, ha detto rispondendo a una domanda del Fatto Quotidiano. Ma la risposta migliore l’ha data ai campionati europei di Zagabria, dove ha vinto un oro (corpo libero) e due argenti (trave e concorso a squadre).

Al Messaggero ha spiegato che, mentre lei ha le spalle larghe ed è strutturata per non farsi ferire, questo tipo di commenti online può essere molto pericoloso per i ragazzi più fragili o sensibili che affrontano le prime critiche.

La Federazione denuncia

Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), Andrea Facci , ha condannato duramente gli attacchi definendoli “indecenti episodi di body shaming” e ha preso una posizione netta a tutela dell’atleta Il presidente ha spiegato di aver aspettato di proposito la fine degli Europei prima di intervenire pubblicamente. Questo è stato fatto per proteggere Manila Esposito e le altre ginnaste da ulteriori fonti di distrazione o condizionamenti esterni durante le gare.

Al termine della rassegna continentale la Federazione ha difeso pubblicamente l’atleta e con lei tutte le ragazze oggetto di insulti sui social di ogni genere.

La Federazione ha sollevato ufficialmente il problema della gestione degli hater. Ha messo in evidenza che l’istituzione dovrà studiare nuove e più efficaci contromisure per fermare chi attacca le atlete sulle piattaforme online, sottolineando come questi soggetti spesso agiscano senza rendersi conto dei reali danni psicologici che possono causare. La Federazione ha precisato che denuncerà ogni offesa. Manila Esposito ha dato la lezione migliore agli stolti. E con il suo fisico meraviglioso ha portato a casa tre medaglie.