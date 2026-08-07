Incubo a Sorrento, marocchino irregolare si finge inserviente di un B&B: turista australiana derubata e molestata

Vacanza da paura

Dall’Australia a Sorrento. La vacanza diventa un incubo per una turista protagonista di una disavventura odiosa. Un uomo si è finto un inserviente di un B&B, è entrato nella stanza della donna. l’ha derubata e violen tata. . E’ stato arrestato dai Carabinieri di Sorrento un 37enne di origine marocchina, ritenuto gravemente indiziato di furto con strappo aggravato e violenza sessuale aggravata ai danni di una turista australiana ospite di una struttura ricettiva della costiera sorrentina. Il provvedimento è scattato il 4 agosto, quando i militari della Stazione di Sorrento hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato fermato al termine delle indagini coordinate dalla stessa Procura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 37enne si sarebbe introdotto nella camera della turista fingendosi un addetto alle pulizie. Avrebbe quindi chiesto alla donna il pagamento della tassa di soggiorno – riporta Today- e, successivamente, le avrebbe strappato il portafoglio dalle mani.

Non contento di avere perpetrato il furto, l’uomo avrebbe aggredito la vittima alle spalle, palpeggiandola e baciandola sul collo. La reazione decisa della turista per divincolarsi avrebbe poi spinto ad allontanarsi. L’identificazione del presunto autore è stata possibile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dai Carabinieri: che hanno consentito di acquisire gravi indizi a suo carico. Il fermo è stato convalidato il 6 agosto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, che ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere.