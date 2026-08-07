Via libera della Commissione Ue alle revisioni sul Pnrr: 2,5 miliardi utilizzati per ridurre i costi energetici

Foto: Ansa Foto / Cesare Abbate (Luglio 2026)

Raggiunto un altro traguardo

Gli interventi sulle case popolari e sulla transizione digitale. Finanziati anche i treni elettrici di Trenitalia

La Commissione Europea ha dato il via libera alla proposta di revisione formulata dal governo Italiano lo scorso 3 luglio sul Pnrr. Si tratta di 2,5 miliardi di euro che saranno utilizzati per la competitività del sistema produttivo, l’efficientamento energetico delle abitazioni Erp, la riduzione dei costi energetici delle famiglie e il rafforzamento delle infrastrutture strategiche come il comparto idrico e ferroviario. La cabina di regia dell’esecutivo aveva inviato le proposte di revisione sulla base di nuove necessità.

La soddisfazione del ministro Foti

Il Ministro per gli affari europei, con la delega al Pnrr, Tommaso Foti, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione assunta da Bruxelles: “L’importante risultato raggiunto è frutto di un lavoro intenso e condiviso con le Amministrazioni titolari, con il Parlamento e soprattutto con la Commissione europea, che ringrazio per il positivo lavoro, costruttivo e pragmatico, che ha sempre accompagnato tutte le interlocuzioni e per aver condiviso con il governo l’adozione di soluzioni efficaci nell’interesse esclusivo della Nazione”. ha detto Foti.

La riallocazione dei fondi

Le risorse, recuperate de-finanziando i progetti non realizzabili entro la scadenza finale del piano (fissata a giugno 2026), sono state redistribuite su misure considerate strategiche. Per l’Housing sociale in particolare è stato previsto un miliardo di euro stanziato per l’efficientamento energetico degli immobili residenziali popolari. 173 milioni di euro , invece, per le comunità energetiche rinnovabili (CER) e 32 milioni per l’autoproduzione nelle PMI. Duecento milioni di euro saranno impegnati per la riqualificazione energetica sempre degli alloggi di edilizia popolare.

Le altre variazioni nel Pnrr

Le altre variazioni approvate oggi da Bruxelles riguardano, in particolare, un investimento di 94 milioni di euro per l’acquisto di treni elettrici ed ecosostenibili da parte di Trenitalia. Mentre ben settecento milioni di euro saranno destinati alla digitalizzazione e alla transizione delle imprese. Nel complesso, l’ennesimo successo del governo Meloni che rialloca risorse su settori strategici e fondamentali, trovando la piena approvazione degli uffici europei.