Dove vanno in vacanza i politici? Da Mattarella a Meloni, ecco le mete preferite di leader e non solo

Foto: Ansa / Danilo Santoro (24 agosto 2023)

Stessa spiaggia, stesso mare

Le Camere chiudono per la pausa estiva, molti parlamentari saranno impegnati in attività politiche, senza rinunciare a qualche giorno di break. Il mare, come sempre, è il più gettonato

Tempo di vacanze anche per deputati e senatori, che con la chiusura delle Camera avranno un mese di sospensione dai lavori parlamentari. Molti saranno comunque impegnati nelle attività politiche estive, perché – come recitava un vecchio motto – “la militanza non va in vacanza”, neanche per gli eletti, che comunque raggiungeranno anche le località di vacanze per qualche giorno di break. C’è chi sfugge la calura in montagna e chi preferisce il più classico dei bagni al mare. E la Sardegna quest’anno si candidata come metà più gettonata dal Palazzo.

Mattarella in Alto Adige

Il capo dello Stato Sergio Mattarella tornerà in Alto Adige per godersi il fresco: sarà ospite a Villa Ausserer di Siusi, base logistico-addestrativa delle truppe alpine dell’Esercito, dove già nell’agosto dello scorso anno trascorse un periodo di vacanza. Il presidente della Repubblica è ancora a Roma in attesa della conclusione dei lavori parlamentari, quindi nel fine settimana dovrebbe trasferirsi sulle montagne altoatesine, dove si fermerà per una quindicina di giorni.

Nella serata di sabato 21 agosto Mattarella è atteso a Taranto, per la cerimonia di inaugurazione della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. All’inizio di settembre poi, precisamente sabato 5, sarà di nuovo in Trentino Alto Adige, dove insieme all’omologo austriaco, Alexander Van der Bellen, interverrà alla Giornata dell’Autonomia in programma al Kurhaus di Merano, per celebrare gli 80 anni dell’Accordo De Gasperi-Gruber. Quindi sarà a Trento per la cerimonia “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di una Autonomia speciale”.

Per Meloni si scommette sulla Puglia

Come da tradizione, Giorgia Meloni potrebbe prendersi qualche giorno di relax in Puglia, la Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, resta une delle sue location preferite.

Le scelte di La Russa e Fontana

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto di “tornare alle origini”, nella Sicilia natia: sarà a Ragalna, comune in provincia di Catania non lontano da Paternò, sua città d’origine. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è atteso invece nel Gargano per una settimana di riposo.

Tajani a Fiuggi, Salvini in Toscana

Dove andranno i vicepremier? Il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, sarà nel frusinate: trascorrerà il Ferragosto in famiglia nella casa di Fiuggi, pronto a imbarcarsi nel vicino aeroporto di Ciampino in caso di emergenza diplomatica. Matteo Salvini dovrebbe fare una puntata in Toscana e dividersi tra Firenze e Forte dei Marmi, visto che il 14 agosto sarà ospite del festival La Versiliana, per poi trasferirsi in montagna a Pinzolo senza mai staccare definitivamente dalla politica (in agenda ha alcuni comizi anche in vetta).

Le vacanze della maggioranza

Per quanto riguarda i componenti della maggioranza, la sorella della premier, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, ancora non avrebbe deciso, ma i rumors dicono che staccherà la spina al mare, in una località italiana. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito di via della Scrofa, si rilasserà in Abruzzo: «Mia moglie è abruzzese e da sempre trascorriamo le ferie estive nella Regione». Il capogruppo di FI alla Camera, Enrico Costa, andrà a Sanremo, mentre il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo (Lega) è atteso in Versilia.

Anche quest’anno è giallo Elly Schlein

Sul versante delle opposizioni, solita riservatezza sulla vita privata da parte della segretaria del Pd, Elly Schlein. Il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, andrà in Sardegna mentre la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, passerà alcuni giorni di vacanza con gli amici nell’Appennino Tosco-Emiliano. Una tappa fissa d’estate per la presidente dei deputati Pd che comprendeva sempre un passaggio anche sotto casa di Francesco Guccini.

Le mete della sinistra

Il leader del M5S Giuseppe Conte andrà in Puglia, dove ritroverà la madre, la sorella e il resto della famiglia. Nicola Fratoianni con Elisabetta Piccolotti trascorrerà le ferie tra Umbria e Puglia per poi puntare verso la Grecia. Agosto tra Sardegna e Versilia invece per Matteo Renzi che passerà le vacanze in famiglia, con la moglie Agnese i figli. Come Carlo Calenda che, dopo un viaggio in Uzbekistan, finirà il periodo di ferie in Maremma. Vacanze al mare con la famiglia in Sardegna per il leader di Più Europa, Riccardo Magi. Una vacanza di qualche giorno se la concede anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prima di Ferragosto. Ma per il 15 sarà di nuovo nella Capitale per il pranzo con gli anziani. Poi una settimana di ferie con destinazione top secret.