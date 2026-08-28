Immigrazione: espulsi 23 irregolari. Primo rimpatrio con la procedura accelerata del nuovo Patto Ue

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Nuovo charter per l'Egitto

Ventitré cittadini egiziani sono stati espulsi dall’Italia e rimpatriati al Cairo con un volo charter organizzato dall’Italia nell’ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell’Agenzia Frontex. L’operazione congiunta è stata portata a termine con la collaborazione delle autorità della Repubblica Araba d’Egitto. A bordo del velivolo erano presenti, nel dettaglio, 19 persone trattenute nei Cpr (1 a Caltanissetta-Pian del Lago,1 a Gradisca d’Isonzo, 13 a Milano-Corelli, 2 Torino – Brunelleschi, 1 a Brindisi – Restinco e 1 a Palazzo San Gervasio), mentre 2 sono stati espulsi dalla Questura di Milano, 1 dalla Questura di Varese e 1 dalla Questura di Messina.

Tra i 23 i primo rimpatriato dopo l’applicazione del Patto Migrazione e asilo

Tra i 23 rimpatriati c’è anche il cittadino egiziano, sbarcato sulle coste di Lampedusa lo scorso 7 luglio ed espulso dalla Questura di Messina, a cui per primo è stata applicata, definita la fase giurisdizionale, la “procedura accelerata di asilo e rimpatrio in frontiera” introdotta dal nuovo Patto Migrazione e Asilo del giugno scorso. Gli stranieri rimpatriati hanno precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Collaborazione con l’Egitto

Le autorità fanno sapere che l’operazione è stata resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione con l’Egitto, in base a un accordo di collaborazione in materia migratoria, che prevede la riammissione, con la possibilità di utilizzare voli charter, per eseguire il rimpatrio dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia. L’Accordo prevede che le procedure per stabilire l’identità delle persone di cui si richiede la riammissione possano essere svolte sul territorio egiziano. Nel 2026 con quella di oggi, le operazioni di rimpatrio a mezzo charter, organizzate dall’Italia verso l’Egitto sono state 16 e hanno consentito l’allontanamento complessivamente di 381 stranieri. Nel 2025 sono state portate a termine 18 operazioni a mezzo charter che hanno consentito il rimpatrio totale di 454 cittadini egiziani.