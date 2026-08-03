Il Viminale sbugiarda la Spagna con i numeri: in due giorni a Ceuta quattro volte gli arrivi registrati in Italia in un anno

Confronto imbarazzante

I dati degli arrivi in Italia spiegati bene al ministro degli esteri spagnolo Albares. Bignami: "Il governo Sanchez confuso e poco lucido"

Il Viminale e il governo ribaltano letteralmente le ricostruzioni diffuse dal ministro degli esteri spagnolo, Josè Manuel Albares. Che fa una figuraccia insieme al premier Pedro Sanchez per ora impegnato sulle spiagge di Lanzarote, in vacanza. Il capo del dicastero spagnolo dopo avere insultato il nostro Paese che a suo dire “non sarebbe stato all’altezza” ( non si sa di cosa), prova a millantare sui dati degli sbarchi. Veicolando la notizia che l’Italia sia invasa da arrivi molto più ingenti della Spagna. Proponendo poi anche un incauto paragone con l’isola di Lampadusa ed il suo hot spot. Figuraccia clamorosa su tutta la linea, il paragone non regge sotto ogni punto di vista.

Il Viminale sbugiarda la Spagna: ecco i dati degli sbarchi

Primo: “In Italia da gennaio di questo anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni. Si tratta di un calo del 55% rispetto all’anno scorso e di circa l’82% rispetto al 2023: primo anno di insediamento del nostro Esecutivo che dovette fronteggiare una situazione ereditata da precedenti governi che era completamente fuori controllo”. E’ la puntualizzazione che arriva in una nota del Viminale, dopo che la Spagna anziché occuparsi del suo sistema colabrodo, ha preferito ingaggiare una guerra totale contro l’Italia, cercando un capro espiatorio fuori dai confini nazionali e non nella sua politica fallimentare.

Bignami: Sbarchi in Italia crollari, il ministro non è lucido

Secondo. Quanto alla presunta ‘invasione’ di Lampedusa – spiega la nota- al momento sono presenti 98 migranti sull’isola. E da tempo non si vive una situazione di emergenza sul posto”. Fine della partita. La precisazione del Viminale è la base da cui il centrodestra controreplica alle incredibili accuse della Spagna e del suo ministro in totale confusione o in cattiva fede. Lo sottolinea Galeazzo Bignami: “Il ministro degli Esteri spagnolo dà i numeri a caso. In Spagna soltanto a Ceuta nell’ultima settimana sono arrivati 60mila migranti irregolari: il quadruplo di quanti ne sono arrivati complessivamente in Italia dall’inizio dell’anno”, specifica il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. “Dunque, le parole del ministro degli Esteri spagnolo sono del tutto infondate e imprecise quando parla dell’impreparazione dell’Italia: a dimostrazione della sua scarsa lucidità e grande difficoltà”.

A Lampedusa solo 98 migranti

Quanto a Lampedusa, a differenza di quanto accaduto a Ceuta, a Lampedusa non si registrano più invasioni da tempo. Lo chiarisce Lavinia Mennuni. “La presenza di immigrati sull’isola somma 98 persone. Questo importante e incoraggiante risultato, dimostra che contrariamente a quanto accade con le politiche disastrose della Spagna socialista di Sanchez sul tema dell’immigrazione, dove è in atto una vera e propria invasione, difendere i confini nazionali e con essi la nostra identità è possibile. L’Europa deve fare i conti con i fatti e seguire la rotta tracciata dall’Italia, rafforzando le politiche di salvaguardia delle sue frontiere”.