Il Superbonus ci è costato più delle baby pensioni in 40 anni, il conto choc del Mef: 174 miliardi in 5 anni

La voragine

FdI: "Secondo le più recenti stime il costo ha superato i 174 miliardi di euro: quasi cinque volte i 36 miliardi inizialmente preventivati. Una cifra pari a circa l’8% del Pil italiano. Gli italiani pagano il conto salatissimo della incapacità di M5S e Pd. Prima di impartire lezioni, dovrebbero quantomeno chiedere scusa"

Secondo le più recenti stime del Mef (Ministero dell’Economia e Finanze) il costo del Superbonus ha superato i 174 miliardi di euro: quasi cinque volte i 36 miliardi inizialmente preventivati. Una cifra pari a circa l’8% del Pil italiano, per una misura che ha interessato appena il 4% del patrimonio immobiliare residenziale nazionale. Numeri che vale la pena ricordare quando Conte e il Movimento 5 Stelle pretendono di dare lezioni di finanza pubblica all’esecutivo. Pontificando su come andrebbero impiegate le risorse: “loro sono gli autori del più grande disastro economico della storia della Repubblica. Oggi gli italiani pagano il conto salatissimo della loro incapacità. Prima di impartire lezioni, dovrebbero quantomeno chiedere scusa”.

FdI: il Superbonus ci costa in cinque anni quello che le baby pensioni ci sono stgqate in 40

Un post della pagina Fb di Fratelli d’Italia torna sul vulnus profondo che la misura targata M5S-Pd ha provocato nelle casse dello Stato. Prima del Mef lunedì erano arrivati i conti dell’Enea ad attestare quanto il costo del Superbonus 110% per le casse dello Stato continui a crescere. Secondo l’ultimo aggiornamento che arriva al 30 giugno 2026 l’onere a carico del bilancio pubblico per le detrazioni maturate sui lavori conclusi ha superato i 131 miliardi di euro. I conti pesano come un macigno e nel post social è resa evidente tutta l’assurdità della misura. Un’eredità voluminosa. Volete sapere le proporzioni, giusto per avere un’idea? Il Superbonus ci è costato di più delle baby pensioni, che sono costate 130 miliardi sì, ma in 40 anni. Mentre la misura voluta e difesa da Giuseppe Conte ci costa 174 miliardi in cinque anni.

Voragine superbonus: Conte dei Conti Europea, Mef ed Enea fanno i conti

Inaccettabile. Si aggiunga che a luglio anche la Corte dei Conti europea aveva bocciato il Superbonus icona della politica grillina. Con il rapporto speciale 20/2026 intitolato: «Improving the energy efficiency of private homes with the Rrf» i giudici contabili di Lussemburgo demolivano l’impianto della misura e denunciavano senza sconti un «uso inefficiente di fondi europei». Evidenziando come l’impostazione ideata dal M5S e dal Pd ai tempi del governo giallorosso «non era coerente con una gestione finanziaria sana». In più – spiegava il report- aveva consentito di ottenere solo modesti risparmi energetici. Un’analisi impietosa, a cui si aggiunge il parallelo con le risorse spese in 40 anni per le pensioni di chi fu fatto uscire con largo anticipo dal mondo del lavoro. Basterebbe questo dato a confermare tutta l’inadeguatezza di chi vorrebbe continuare sulla linea degli interventi a pioggia. Il più grande disastro finanziario della storia del Paese.