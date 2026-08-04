Il Piano Casa del governo Meloni al centro del nuovo numero di “Intervento nella società”

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La rivista trimestrale

Il nuovo numero di Intervento nella Società propone un ampio approfondimento sui principali temi della politica, dell’economia e della società italiana con un focus – nell’editoriale di Riccardo Pedrizzi – dedicato al Piano Casa del governo, dal titolo “Fatti, non parole”.

Pedrizzi richiama il più importante Piano Casa della storia repubblicana, targato Amintore Fanfani e Democrazia Cristiana, quando furono costruiti circa 355 mila alloggi e quasi 2 milioni di vani in oltre 5mila comuni italiani, più di 350 mila famiglie ottennero una casa. “Fu un miracolo italiano. Oggi, a distanza di una sessantina d’anni, qualcuno, al governo, vuole ripetere quella straordinaria impresa, in un’Italia moderna ma non meno affamata di casa: riscrivere la storia dell’edilizia popolare dopo gli scempi degli urbanisti “brutalisti” degli anni Ottanta e le devastazioni dei conti pubblici realizzate recentemente dai governi grillini a colpi di bonus, superbonus e truffe. Giorgia Meloni punta al record in dieci anni: 100.000 nuovi alloggi a prezzi calmierati, 60.000 case popolari recuperate e rimesse sul mercato, 10 miliardi di euro di risorse pubbliche, con il coinvolgimento di investimenti dei privati”, scrive Pedrizzi. “Un modello di destra, che sposa pubblico e privato, non carica tutti gli oneri sullo Stato centralista, ma punta a trasformare una delle principali emergenze sociali del Paese in un’opportunità di crescita e sviluppo…”.

Nel nuovo numero della rivista, anche il dossier sulla riforma elettorale che raccoglie gli interventi di Andrea De Priamo, Pietro Di Muccio de Quattro, Nicola Bono, Tommaso Edoardo Frosini, Andrea Margiotta e Paolo Armaroli, offrendo un confronto sulle prospettive del premierato e della governabilità. Spazio al referendum sulla giustizia con le analisi di Luca Palamara, Antonio Ingroia, Gianfranco de Turris e Michele Vietti. La sezione Esteri ospita i contributi di Alfredo Mantica, Nazzareno Mollicone, Carlo Cesare Montani, Euro Rossi e Paolo Raimondi sui nuovi equilibri geopolitici, il Medio Oriente e il ruolo dei Brics. Ampio spazio è riservato ai temi sociali, con interventi, tra gli altri, di Francesco Paolo Capone, Alberto Brambilla, Paola Binetti, Luisa Santolini, Paola Picozzi e Alberto Valentinetti, che affrontano questioni come denatalità, sicurezza, carceri, violenza giovanile e immigrazione. Il numero dedica inoltre approfondimenti all’economia con Antonio Tajani e Massimo Garavaglia, alla finanza, alla cultura e alla storia, con saggi di Ulderico Nisticò, Gennaro Malgieri, Giorgio Girelli e altri autorevoli collaboratori. Completano la rivista le recensioni librarie, i ricordi di personalità del mondo della cultura e del diritto e la consueta rassegna di notizie dall’Italia e dall’estero, confermando la vocazione della rivista a promuovere un dibattito pluralista sui grandi temi dell’attualità.