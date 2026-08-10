Il Pd si spacca in due al consiglio comunale di Cosenza: attacco frontale alla segreteria regionale del partito

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert collage (Giugno 2026)

I guai di Schlein....

Scissione nel gruppo consiliare guidata dal presidente dell'assemblea: sullo sfondo la designazione del candidato a sindaco

Il Partito democratico si spacca in due ufficialmente a Cosenza, città (un tempo guidata dal leone socialista Giacomo Mancini) in cui è sindaco, Franz Caruso, anche lui socialista e al centro di polemiche e divisioni all’interno del campo progressista. E’ arrivata la scissione in consiglio comunale guidata dal presidente dell’assemblea, Giuseppe Mazzuca, con la nascita di nuovo gruppo denominato, “Pd Cosenza” e un attacco frontale alla segretario regionale del partito, il senatore Nicola Irto.

Il documento

Nel documento, come scrive Cosenza Channel, firmato da Giuseppe Mazzuca, Francesco Alimena, Massimiliano D’Antonio e Assunta Mascaro si legge che ci si assume, “pienamente e direttamente la responsabilità e l’onere di rappresentare l’ unica, partecipata e condivisa linea politica del PD, espressa da una ampia maggioranza degli iscritti, sia nel congresso che nelle numerose assemblee e riunioni dell’ organismo direttivo, del circolo cittadino del PD di Cosenza “Marica Zuccarelli. A questo fine costituiamo ufficialmente il nuovo gruppo consiliare denominato ‘PDCOSENZA’ con la designazione a capogruppo del consigliere Francesco Alimena”. ” In questa fase, è richiesta una forte esigenza di connotare l’azione del gruppo in chiave progressista, a fronte del disimpegno di questi ultimi mesi da parte del capogruppo del PD, rispetto ai temi sociali e occupazionali che devono rappresentare, invece, la direttiva principale dell’azione amministrativa di governo della città, essendo stati alla base del programma elettorale della coalizione e del Sindaco”, continuano i quattro consiglieri comunali del Pd.

L’attacco a Irto

Quindi l’attacco frontale al segretario regionale del partito, il senatore Nicola Irto: “I sottoscritti, esprimono poi meraviglia e stupore che ciò possa avvenire, more solito, nel silenzio del segretario regionale Nicola Irto, che pure avevamo chiamato a svolgere il proprio ruolo di guida troppo spesso dimenticato quando ciò significa prendere una posizione politica che possa scontentare qualcuno”. Alimena era stato consigliere delegato al centro storico, carica che gli era stata tolta dal sindaco Caruso dopo le elezioni regionali.

Sullo sfondo le elezioni del 2027

La segreteria provinciale del partito democratico è da tempo commissariata. Sullo sfondo, la battaglia per le comunali del prossimo anno. Il sindaco uscente, Caruso, ha perso il sostegno del suo stesso partito, Avanti Psi, e di una parte del Pd, mentre Avs e Iv non sono in giunta. Il gran visir del centrosinistra sembra il consigliere regionale Francesco De Cicco, che ha ottenuto oltre 4mila preferenze in città con una lista civica e che potrebbe dettare la linea all’interno del sempre più diviso campo largo.