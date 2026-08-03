Il Papa abbraccerà il popolo del Meeting a Rimini: esauriti in poche ore i ventimila biglietti disponibili

Foto: Ansa foto archivio / Ettore Ferrari (Maggio 2026)

Il prossimo 22 agosto

Entusiasmo alle stelle per l'arrivo di Prevost. Quest'anno il tema sarà ispirato da Dante Alighieri

L’affetto e l’attesa del popolo del Meeting per la visita di Papa Leone XIV si sono tradotti in una risposta straordinaria e numeri da record. In pochissime ore dall’apertura delle prenotazioni, si è registrato un vero e proprio boom di traffico sul sito web e sull’applicazione ufficiale della manifestazione, portando all’esaurimento dei quasi ventimila posti a sedere disponibili. Dal Grand Auditorium all’Auditorium Intesa Sanpaolo D3, fino alla Sala Neri e a tutti gli altri spazi predisposti all’interno della Fiera di Rimini: la risposta del pubblico testimonia il profondo legame e la grande attesa che circondano la presenza del Pontefice.

Prevost da Cl il 22 agosto

Il prossimo 22 agosto, Papa Leone XIV attraverserà il quartiere fieristico per incontrare e salutare i partecipanti. Per assicurare la massima partecipazione e fare in modo che nessuno rimanga escluso, l’organizzazione ha predisposto una rete di schermi aggiuntivi in tutta la Fiera, sui quali verrà trasmessa integralmente in diretta ogni fase della visita. “Desideriamo ringraziare di cuore le migliaia di persone che oggi hanno manifestato il desiderio di esserci”, hanno detto gli organizzatori del Meeting.

Prevista anche la visita a San Marino

Il Pontefice la mattina effettuerà la visita ufficiale nella Repubblica di San Marino prima di dirigersi verso l’appuntamento tradizionale di agosto di Comunione e Liberazione.

Dante Alighieri

Il tema della 47ª edizione del Meeting di Rimini 2026 è “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, tratto dall’ultimo verso del XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Lo slogan intende mettere al centro la forza dell’amore che unisce e armonizza l’universo, intesa come spinta al dialogo, alla pace e alla convivenza tra popoli e culture differenti, senza imposizioni o violenza. I dibattiti e i panel si concentreranno sulla dignità della persona, la pace in Medio Oriente, il dialogo interreligioso e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Ma il clou, chiaramente, sarà l’arrivo del Papa.