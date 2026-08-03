Schengen: a Fiumicino, Linate e Malpensa i primi controlli a campione dopo lo stop con la Spagna deciso dal governo

All’aeroporto di Fiumicino sono oltre 60 i voli in arrivo ogni giorno dalla Spagna durante la stagione estiva. Per questo la società Aeroporti di Roma ha predisposto sui propri canali di comunicazione e via social un avviso ai passeggeri. Si informa che “in applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, sono stati temporaneamente reintrodotti controlli a campione alle frontiere interne dell’Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna. Si raccomanda di viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio; i voli operano regolarmente”.

Solo in caso di anomalie nei documenti scatterà il fermo

Solo di fronte a eventuali anomalie o discrepanze documentali si procederà a fermi o ad approfondimenti dedicati nelle sale di controllo. Negli scali di Malpensa e Linate, dopo una primissima fase di test focalizzata esclusivamente sulle tratte in arrivo da Madrid, Siviglia, Malaga e Alicante, il perimetro degli accertamenti selettivi è stato rapidamente esteso a tutte le rotte in atterraggio dalla Spagna. Fonti ufficiali di Sea e delle forze dell’ordine confermano che, al momento, la situazione resta sotto controllo. Non si registrano criticità o disagi particolari lungo i flussi dei passeggeri in transito. Per tutti coloro che invece viaggiano dall’Italia verso la Spagna, la misura non comporta alcuna variazione e le procedure d’imbarco rimangono invariate.

La reazione nervosa di Sanchez e la riposta della Ue

La decisione di interrompere Schengen, come è noto, ha provocato la reazione scomposta e nervosa del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha puntato il dito contro “alcuni Paesi” (il riferimento era all’Italia) che non avrebbero avuto un atteggiamento “solidale”. Poi, in una lettera indirizzata alle istituzioni europee, ha espresso “seria preoccupazione” sull’operato dei governi sollecitando una riunione urgente con i ministri degli Interni per “stabilire una risposta comune”. La risposta è arrivata ma di segno opposto. In una missiva a Bruxelles di Italia e Danimarca (sottoscritta da 22 paesi tranne Spagna e Francia) si sottolinea la determinazione a impedire che i trafficanti mettano a repentaglio l’integrità delle frontiere esterne dell’Unione. “Riconosciamo che la recente sentenza della Corte Suprema spagnola è stata usata per scatenare questo attacco e abusare del nostro sistema di migrazione e asilo. Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di scoraggiare efficacemente e combattere incessantemente l’immigrazione clandestina. Rafforzando i nostri confini esterni e affrontando tutte le politiche che possono fungere da fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari”.