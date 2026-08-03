Situazione sotto controllo
Schengen: a Fiumicino, Linate e Malpensa i primi controlli a campione dopo lo stop con la Spagna deciso dal governo
Dopo la tragedia di Ceuta con l’invasione di quasi 60mila marocchini all’interno dell’enclave spagnola l’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente il trattato europeo di Schengen con la Spagna. Una mossa forte a difesa dei confini nazionali. Una misura che ha fatto scattare all’aeroporto di Fiumicino, Malpensa e Linate i primi controlli a campione della Polizia di frontiera sui passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo su voli provenienti da Barcellona e Madrid. Le verifiche avvengono presso i gate di sbarco per certificare la regolarità al momento dell’ingresso in Italia. Le misure, che resteranno in vigore per un mese a partire dal 1 agosto, prevedono ulteriori verifiche solamente in caso di anomalie o sospetti.
Schengen, primi controlli a campione agli aeroporti di Fiumicino, Linate e Malpensa
All’aeroporto di Fiumicino sono oltre 60 i voli in arrivo ogni giorno dalla Spagna durante la stagione estiva. Per questo la società Aeroporti di Roma ha predisposto sui propri canali di comunicazione e via social un avviso ai passeggeri. Si informa che “in applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, sono stati temporaneamente reintrodotti controlli a campione alle frontiere interne dell’Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna. Si raccomanda di viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio; i voli operano regolarmente”.
Solo in caso di anomalie nei documenti scatterà il fermo
La reazione nervosa di Sanchez e la riposta della Ue
La decisione di interrompere Schengen, come è noto, ha provocato la reazione scomposta e nervosa del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha puntato il dito contro “alcuni Paesi” (il riferimento era all’Italia) che non avrebbero avuto un atteggiamento “solidale”. Poi, in una lettera indirizzata alle istituzioni europee, ha espresso “seria preoccupazione” sull’operato dei governi sollecitando una riunione urgente con i ministri degli Interni per “stabilire una risposta comune”. La risposta è arrivata ma di segno opposto. In una missiva a Bruxelles di Italia e Danimarca (sottoscritta da 22 paesi tranne Spagna e Francia) si sottolinea la determinazione a impedire che i trafficanti mettano a repentaglio l’integrità delle frontiere esterne dell’Unione. “Riconosciamo che la recente sentenza della Corte Suprema spagnola è stata usata per scatenare questo attacco e abusare del nostro sistema di migrazione e asilo. Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di scoraggiare efficacemente e combattere incessantemente l’immigrazione clandestina. Rafforzando i nostri confini esterni e affrontando tutte le politiche che possono fungere da fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari”.