Guerra “ucraina” a sinistra, lo sfogo della Quartapelle (Pd): “M5s arrogante, vuole spadroneggiare” (video)

Foto: Agenzia Vista

Riformisti all'attacco

“Io chiedo a tutte le forze politiche, a partire dal Movimento 5 Stelle che invece spadroneggia in modo arrogante, di fermarsi e ragionare insieme, perché la posta in gioco è troppo alta. Noi non possiamo permetterci di consegnare il Paese alla destra, ma dobbiamo avere una visione comune, che non può essere quattro facili slogan elettorali, perché su questo è più bravo Vannacci”, attacca Lia Quartapelle del Partito Democratico in un punto stampa in piazza Montecitorio ripreso dall’Agenzia Vista dopo il caos scatenato dalla mozione Pd-Avs-M5s sulla riduzione delle spese militari e il sostegno all’Ucraina, che ha spaccato il partito della Schlein mettendo sul piede di guerra i riformisti. Come la Quartapelle.

Ucraina, dal Pd la voce furiosa della Quartapelle contro il M5S

“Se vogliamo la pace dobbiamo preparare l’Europa. Abbiamo votato a favore degli impegni su Safe delle risoluzioni di Iv e Più Europa perché l’Italia deve essere protagonista della difesa comune in Europa”, aggiunge Quartapelle. “Il governo Meloni, anche su questo, è stato troppo ondivago e incerto, arrivando impreparato anche oggi in aula dopo molti rinvii e trovandosi a subire il ricatto della Lega. Come posizione di centrosinistra dobbiamo lavorare per un disegno europeo di federalismo pragmatico, che preveda di rendere l’Europa più autonoma e sovrana, e più capace di creare crescita e lavoro. Un cedimento inspiegabile alle posizioni populiste del movimento 5S allontanerebbe la coalizione dalla costruzione di una alternativa credibile alla destra sovranista e immobile che per 4 anni ha marginalizzato l’Italia nel mondo e rallentato l’Europa”.