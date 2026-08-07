Georgia: 18 anni fa l’aggressione russa. Il monito di Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro «l’imperialismo russo»

Foto: Ansa / Tolga Bozoglu (10 agosto 2008)

Uno schema che si ripete

«Il 7 agosto è una data in cui ricordiamo le gravi conseguenze dell’imperialismo russo». Si apre così una dichiarazione congiunta di Italia, Germania, Francia e Regno Unito, diffusa dalla Farnesina, che ricorda che «in questo giorno nel 2008 la Federazione Russa ha intrapreso azioni militari contro la Georgia, compromettendo ulteriormente l’integrità territoriale del Paese con l’occupazione delle regioni georgiane dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud».

Il 7 agosto di 18 anni fa l’aggressione russa in Georgia

«A 18 anni dall’aggressione russa, ribadiamo il nostro pieno sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale», scrivono ancora Roma, Berlino, Parigi e Londra, sottolineando che «accogliamo con favore la decisione della Repubblica di Naoero di revocare il riconoscimento della cosiddetta indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Esortiamo gli Stati che hanno instaurato relazioni diplomatiche con queste entità a seguire questo esempio».

La condanna «dell’imperialismo» di Mosca

I quattro Stati ribadiscono la «condanna della presenza militare russa in corso nelle regioni separatiste occupate dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, in violazione del diritto internazionale e degli obblighi della Russia previsti dall’accordo in sei punti del 12 agosto 2008». «La continua militarizzazione da parte della Russia dei territori georgiani occupati – ricordano – rappresenta una grave minaccia per la sicurezza della Georgia e per la stabilità regionale ed europea».

Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

«Nell’ottobre 2025 – viene ricordato ancora – la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto la Federazione Russa responsabile di una serie di violazioni commesse nelle regioni separatiste occupate, tra cui l’uso eccessivo della forza, maltrattamenti, detenzione illegale e restrizioni illegali alla libertà di movimento quotidiana attraverso la linea di confine amministrativo tra il territorio controllato dalla Georgia e quello occupato dalla Russia».

«Esortiamo la Russia a dare attuazione alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo relative a tale situazione e ad adempiere pienamente agli impegni assunti il 12 agosto e l’8 settembre 2008», scrivono ancora Italia, Francia, Germania e Regno Unito, spiegando che «siamo inoltre preoccupati per gli ultimi sviluppi in Ossezia del Sud».

Le violazioni in Ossezia del Sud

«L’Accordo sul rafforzamento dell’alleanza e della cooperazione, firmato il 9 maggio 2026 tra Mosca e le autorità de facto dell’Ossezia del Sud, costituisce un’ulteriore violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Georgia, in palese violazione del diritto internazionale. Questo documento, così come la nomina di un cittadino russo a guida della regione, suscita preoccupazioni riguardo a una possibile annessione a tutti gli effetti della regione, che non resterebbe senza risposta».

I “Colloqui internazionali di Ginevra”

«Ribadiamo il nostro sostegno alla piattaforma dei “Colloqui internazionali di Ginevra” (Geneva International Discussions, Gid), co-presieduta dall’Unione Europea, dall’Osce e dalle Nazioni Unite. Si tratta dell’unico meccanismo che consentirà alle parti di adoperarsi per la risoluzione del conflitto. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Missione di monitoraggio dell’Unione Europea in Georgia (Eumm) e continueremo a sostenere il suo ruolo», conclude la dichiarazione.