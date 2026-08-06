Fondo per il cinema, arrivano 200 milioni in più. Com’era la storia che il governo voleva affossare il settore?

Foto: Imagoeconomica / Leonardo Puccini (27 agosto 2025)

Fatti, non promesse

Il governo, che secondo la sinistra voleva distruggere il cinema, ha recuperato 200 milioni non previsti per il settore. Ricevendo il plauso e il ringraziamento delle maggiori associazioni del comparto. Questo piccolo “miracolo” è stato possibile nell’ambito del decreto Infrastrutture e Pnrr, convertito in via definitiva al Senato, che ha destinato le nuove risorse al Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

Al Fondo per il cinema e l’audiovisivo 200 milioni in più

L’annuncio è stato dato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dal sottosegretario, Lucia Borgonzoni, che hanno spiegato nel dettaglio la ripartizione dei fondi: «Per il 2026, i 50 milioni previsti dal provvedimento si aggiungono ai 20 milioni già stanziati, portando a 70 milioni l’incremento complessivo per quest’anno; nel 2027 l’incremento sarà di oltre 150 milioni». Si tratta di un obiettivo, hanno spiegato Giuli e Borgonzoni, «raggiunto attraverso un percorso costruito nel confronto con il comparto, che conferma l’attenzione del governo per un settore strategico dell’industria culturale nazionale e offre certezze a imprese, lavoratori, artisti e maestranze».

Il grazie al governo degli addetti ai lavori

L’associazione dei produttori audiovisivi (Apa) si è detta «grata ai ministri Giuli e Giorgetti, al Sottosegretario Borgonzoni, al Ragioniere Generale dello Stato Perrotta ed al Parlamento» per il risultato che accoglie «le istanze delle principali associazioni di categoria poste ai tavoli di concertazione voluti e coordinati dal Sottosegretario Borgonzoni».

«Questo – ha sottolineato la presidente dell’Apa, Chiara Sbarigia – consente ai produttori indipendenti di lavorare con maggiore serenità e programmare le produzioni per il 2027, salvando decine di migliaia di posti di lavoro e l’offerta di serie, animazione e documentari per il pubblico televisivo e delle piattaforme».

Anche il presidente dell’Anica, Alessandro Usai, a nome dell’Associazione e «di tutta l’industria cinematografica e audiovisiva» ha voluto «ringraziare il governo per l’attenzione, l’ascolto e la disponibilità dimostrata nel comprendere le esigenze del settore». «L’incremento delle risorse del Fondo Cinema e Audiovisivo rappresenta un intervento importante e tempestivo, che dà una risposta concreta alle necessità di un’industria strategica per il Paese, capace di generare valore economico, occupazione e cultura. Anica – ha sottolineato Usai – apprezza questo segnale e conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto istituzionale per contribuire a rendere il sistema di incentivi sempre più efficiente, funzionale e mirato al sostegno delle imprese e della cultura italiana».

FdI: «Grande attenzione per un settore strategico»

«Il grande lavoro del ministro Giuli e del governo Meloni, insieme a quello del Parlamento di oggi di unità politica e responsabilità e alla collaborazione del Sottosegretario Borgonzoni, conferma la nostra attenzione per un settore strategico dell’industria culturale nazionale, offrendo certezze a artisti e maestranze», è stato il commento del presidente della Commissione cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di FdI Federico Mollicone, del capogruppo di FdI in commissione Cultura Alessandro Amorese e del relatore della legge cinema Gimmi Cangiano.