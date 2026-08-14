Ferragosto, la Sardegna fa il pieno di vip: da Al Bano a Michael Jordan, tutti pazzi per l’isola

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Concerti, vacanze e voglia di tranquillità: Ventura conferma il rito di Rimini, mentre Urtis prepara un Ferragosto senza social

C’è chi trascorrerà Ferragosto sotto i riflettori, chi a tavola con la famiglia e chi ha deciso di spegnere il telefono per sottrarsi, almeno per dodici ore, alla rappresentazione social della felicità obbligatoria. Nelle località simbolo dell’estate italiana, da Rimini alla Costa Smeralda, i volti dello spettacolo si preparano al 15 agosto dividendosi tra lavoro, vacanze e piccoli riti personali.

Al Bano in Sardegna

A guidare la pattuglia di quanti non rinunceranno agli impegni professionali è Al Bano, atteso sul palco del Forte Village, in Sardegna. «Io Ferragosto lo farò lavorando – racconta il cantante all’Adnkronos – sarò a Forte Village in Sardegna dove farò un concerto». Una scelta che, assicura, non gli pesa affatto. Anzi: «A me lavorare piace, mi rilasso solo quando lavoro. Non riesco a pensare a una vacanza al sole sdraiato su un lettino».

A 60 anni dall’inizio della sua carriera, il calendario dei concerti resta per lui il modo più naturale di trascorrere anche una giornata tradizionalmente riservata al riposo. «Sto facendo una tournée che è iniziata nel 1966. Per me cantare è una missione: per me e spero per chi mi ascolta. Per me perché le corde vocali sono dei muscoli che devono essere sempre in allenamento».

Il rito familiare di Simona Ventura a Rimini

Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi confermano invece una tradizione ormai consolidata: per l’ottavo anno consecutivo festeggeranno al Grand Hotel di Rimini. Con loro ci saranno i genitori della conduttrice, la sorella e gli altri familiari, mentre i figli si divideranno tra la Romagna e altre destinazioni. «Ormai sono 8 anni che passiamo il 15 agosto al Grand Hotel di Rimini con tutta la famiglia», spiega Ventura. Il soggiorno arriva subito dopo la conclusione della settima edizione della “Terrazza della Dolce Vita”, il salotto televisivo condotto dalla coppia e già confermato per il prossimo anno.

Archiviato il lavoro, resta spazio per un programma decisamente movimentato: lezioni mattutine di ballo con Giada Lini e Graziano Di Prima e una gara di nuoto alla quale parteciperà l’intera famiglia. «Insomma siamo felici», sintetizza la conduttrice.

Valeria Marini casa e chiesa

Ferragosto sardo anche per Valeria Marini, che ha rifiutato inviti e proposte professionali per restare sull’isola. «In questo momento avevo proprio bisogno di stare bene e in tranquillità», confida l’attrice. La sua giornata inizierà con la messa e proseguirà insieme ad alcuni amici, nella speranza che possa raggiungerla anche la madre.

