“Di Battista è in coma”, trasferimento in ambulanza all’Avana: da Schlein a Crosetto, solidarietà bipartisan per l’ex deputato

Ore disperate

Alessandro Di Battista sarà trasferito in ambulanza all’Avana. È l’ultimo aggiornamento sulle condizioni dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore.

Di Battista si trova attualmente in un ospedale di Santa Clara, a circa 300 chilometri dalla capitale cubana. Intanto dall’Italia si moltiplicano i messaggi di solidarietà: dalla politica, senza distinzioni di schieramento, fino al mondo del tifo della Lazio.

Secondo fonti informate citate dall’Ansa, le condizioni dell’ex parlamentare sarebbero gravi. È stato quindi disposto il trasferimento in ambulanza da Santa Clara all’Avana, dove potrà proseguire gli accertamenti e ricevere le cure necessarie.

Il malore durante il reportage a Cuba

Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Oggi giornalista, scrittore e vicepresidente dell’associazione Schierarsi, era sull’isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo “La polvere del mondo”.

Secondo quanto ricostruito dal sito del Fatto Quotidiano, poco prima del malore avrebbe accusato un forte mal di testa. Le sue condizioni hanno poi reso necessario il ricovero. Come riferisce Peter Gomez, direttore del sito on line, riferisce al Corriere che “Di Battista è in coma, ma non è chiaro se è indotto farmacologicamente”.

Nelle prime ore erano circolate informazioni contrastanti sul luogo in cui si trovava. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva inizialmente indicato l’Avana, salvo poi precisare che Di Battista era stato ricoverato a Santa Clara.

L’ultimo aggiornamento riguarda proprio il trasferimento verso la capitale cubana, che dovrebbe avvenire in ambulanza.

Tajani: «La Farnesina garantirà tutta l’assistenza necessaria»

La Farnesina segue da vicino la situazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato di essere in contatto dalla notte con l’ambasciata italiana a Cuba per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’ex parlamentare.

Tajani ha assicurato che il ministero degli Esteri garantirà a Di Battista e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria, esprimendo vicinanza ai suoi cari.

Da Schlein a Crosetto, i messaggi di solidarietà

La notizia del ricovero ha provocato una vasta ondata di solidarietà, trasversale agli schieramenti politici.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di “grande apprensione”, esprimendo a nome del Pd vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia. Messaggi sono arrivati anche dal presidente dem Stefano Bonaccini e dal senatore Filippo Sensi.

Dal centrodestra il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affidato a X un immediato «Forza Ale!».

Il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto ha augurato all’ex parlamentare di “ristabilirsi pienamente”, mentre il vicecapogruppo di FdI alla Camera Alfredo Antoniozzi si è detto fiducioso nella sua guarigione.

Anche la Lega ha espresso “vicinanza” a Di Battista e alla sua famiglia, accompagnandola con l’augurio di una “pronta guarigione”.

Per Forza Italia, il vicecapogruppo alla Camera Raffaele Nevi ha manifestato la “più sentita e piena vicinanza” all’ex deputato.

Fratoianni, Zaia, Foa e Mannoia: «Forza Alessandro»

Messaggi sono arrivati anche da esponenti politici e personalità pubbliche che negli anni hanno avuto posizioni molto diverse da quelle dell’ex parlamentare.

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha inviato “un forte abbraccio” a Di Battista e ai suoi cari.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia ha ricordato Di Battista come “una persona piena di vita, energia e passione”, esprimendo l’auspicio di ricevere presto notizie positive da Cuba.

Tra i messaggi di vicinanza anche quello del giornalista ed ex presidente della Rai Marcello Foa, legato a Di Battista da una conoscenza personale di lunga data.

La cantante Fiorella Mannoia ha scelto poche parole per manifestare la propria vicinanza: «Forza Ale!».

Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, ha invece invitato Di Battista a “non smettere di lottare”.

I tifosi della Lazio: «Forza Alessandro, non mollare»

Alla solidarietà del mondo politico si aggiunge quella dei tifosi della Lazio, squadra di cui Alessandro Di Battista è storico sostenitore.

Pagine e gruppi social legati al mondo biancoceleste hanno pubblicato numerosi messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero.

Tra quelli maggiormente condivisi c’è il post della pagina “Lazio World”: «Forza Alessandro, non mollare. Ti auguriamo con tutto il cuore una pronta e completa guarigione. Siamo tutti con te».

Altre pagine e profili riconducibili al tifo laziale hanno invitato a mettere da parte qualsiasi appartenenza politica per stringersi attorno all’ex parlamentare.

«Forza Alessandro Di Battista, non mollare mai. Vinci la battaglia più importante», si legge in uno dei messaggi circolati online.

Chi è Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto ed è stato uno dei volti più conosciuti del Movimento 5 Stelle nella fase della sua ascesa politica.

Eletto deputato nel 2013, è rimasto alla Camera per una legislatura prima di allontanarsi dalla politica parlamentare. Negli anni successivi ha proseguito la sua attività di giornalista, scrittore e autore di reportage dall’estero.

Oggi è anche vicepresidente dell’associazione Schierarsi.