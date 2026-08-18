Chi è Cami Clark, consulente e moglie del ceo di Anthropic: voleva investire nel porno con Epstein

Foto: Ansa / Firstpost (16/8/2026)

Il profilo della donna

Una notizia che arriva proprio mentre l'azienda della Silicon Valley, specializzata nell'intelligenza artificiale, sta preparando la sua ascesa in borsa a Wall street con un valore di duemila miliardi di dollari

«Non posso occuparmi di video pornografici». È questa la risposta che l’ex finanziere pedofilo Jeffry Epstein aveva dato a una mail firmata da Cami Clark, attuale compagna del ceo di Anthropic, Dario Amodei. Il carteggio della corrispondenza tra i due, riportato dal Wall street journal, è presente negli Epstein files e risale a marzo 2012.

La first lady dell’IA, per la precisione, aveva proposto di creare un sito a luci rosse per sole donne: si sarebbe dovuto chiamare “Eddice”, il nome della nonna. Non è chiaro il motivo per cui Cami avesse deciso di proporre una cosa del genere ad un uomo che 4 anni prima era stato inserito nella lista dei “sex offender”, ossia “molestatori sessuali”. Oggi Clark sembra aver cambiato vita e appare spesso in foto vicino al marito Dario, al vertice sull’Ai organizzato a Nuova Delhi, a Davos e Sun Valley per il summit tra miliardari tech.

Chi è Cami Clark, la moglie del ceo di Anthropic che messaggiava Epstein

Secondo quanto riporta The Information, la donna è nata a Reno e a 14 anni ha cominciato a lavorare in un’attività di tubature, per poi studiare architettura senza mai laurearsi. Le notizie su di lei non sono moltissime. E secondo i due quotidiani americani sul web ci sono davvero poche informazioni, anzi: «Sono stati compiuti sforzi per rimuovere (online, ndr) qualsiasi suo riferimento».

Tra l’altro, fino allo scorso 13 agosto sulla pagina Wikipedia dedicata ad Amodei non compariva neanche il matrimonio con l’imprenditrice, sebbene siano uniti ufficialmente dal 2022. Lo stesso chatbot di Anthropic, Claude, fino a poco tempo fa spiegava che lo stato civile del proprio amministratore delegato «non sembra essere chiaramente confermato». Adesso, invece, la versione dell’intelligenza artificiale cambia: «Non è che io “nascondessi” qualcosa deliberatamente, semplicemente le fonti pubbliche disponibili erano scarse o ambigue fino a pochi giorni fa. Ora, cercando online come ho appena fatto, l’informazione è verificabile».

Prima era un’ombra…

Cami si muoveva nell’ombra prima di queste rivelazioni. Anche se era ormai diventata una delle donne più importanti della Silicon Valley. Quanto alla sua carriera, secondo il Wall Street journal, ci troveremmo davanti a «un’ascesa straordinaria per una donna che non si è laureata. Ha avuto un breve matrimonio, a soli 20 anni, con un uomo di oltre 40 anni più vecchio. E che ha persino dichiarato bancarotta.

E ancora. La sua carriera include la co-fondazione di un’azienda di “pornografia di lusso gratuita” rivolta alle donne, nella quale ha tentato, senza successo, di convincere Jeffrey Epstein a investire. Oltre che provare a lanciare l’avvio di un’app per “diete sociali” per donne, trasformatasi poi in un’azienda di intelligenza artificiale per la salute femminile».

Al momento non lavora ufficialmente per Anthropic ma, come riporta il Corriere della sera, è la consulente personale di Amodei. Ne cura la sicurezza. L’immagine. Le relazioni. E come ha spiegato The Information: «A differenza del più introverso Amodei, Clark è un’abile tessitrice di relazioni». Le notizie su di lei arrivano in un momento particolare, visto che l’azienda di intelligenza artificiale sta preparando la propria ascesa in borsa, con un valore da duemila miliardi di dollari.