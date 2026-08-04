Blitz antisemita contro ragazzini ebrei italiani in Bulgaria: «Sieg Heil!» e appostamento sotto l’hotel (video)

Foto: video X / Shalom Roma (4 agosto 2026)

A Sofia

Condanna trasversale della politica. Fadlun (Comunità ebraica di Roma): «I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa»

«I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti». Con queste il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha denunciato un episodio di antisemitismo che si è verificato in Bulgaria, ai danni di un gruppo di adolescenti ebrei, tra i quali diversi romani, e dei loro accompagnatori.

Il blitz antisemita contro i ragazzi ebrei italiani in Bulgaria

Secondo quanto ricostruito, i ragazzi sono stati aggrediti verbalmente da un gruppo di giovani con magliette nere e teschio, che hanno urlato «Sieg Heil!» e cercato di forzare l’ingresso dell’albergo di Sofia nel quale alloggiavano. Fadlun ha fatto riferimento al video che «documenta l’ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla “Sieg Heil!”»: vi si vedono alcuni giovani interamente vestiti di nero stazionare davanti all’albergo e poi urlare «Sieg Heil» all’indirizzo di chi stava riprendendo.

La Comunità ebraica: «I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa»

«Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l’intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi», ha proseguito Fadlun, condannando l’episodio e chiedendo «alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest’aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti».

Solidarietà è stata espressa anche dall’Ucei, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, che ha sottolineato che «da parte nostra metteremo in atto tutte le possibili azioni affinché la vita ebraica in tutte le sue manifestazioni possa continuare a svolgersi in sicurezza e tranquillità per gli ebrei italiani ed europei».

La condanna di La Russa

«Esprimo profondo sdegno e la più ferma condanna per il gravissimo episodio che ha coinvolto un gruppo di adolescenti ebrei italiani in Bulgaria. Rivolgo la mia più sincera solidarietà ai ragazzi coinvolti, alle loro famiglie e alle Comunità ebraiche di Roma e di Milano, profondamente colpite da quanto accaduto», ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «L’antisemitismo e ogni forma di odio – ha aggiunto – non possono trovare alcuno spazio nelle nostre società. Confido che le autorità competenti accertino rapidamente i fatti e individuino i responsabili».

La solidarietà della politica

Sul caso c’è stata una solidarietà trasversale della politica, dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dai partiti della maggioranza a voci della sinistra, da Avs a Italia Viva. «Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all’interno di un hotel a Sofia. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Sono vicino al presidente Victor Fadlun e alla Comunità Ebraica di Roma», ha scritto su X Tajani.

«Di fronte al riemergere dell’antisemitismo – ha detto Rocca – non sono ammesse ambiguità o silenzi: le istituzioni e la società civile devono reagire con fermezza, proteggendo soprattutto le nuove generazioni dal veleno dell’odio. Nessun giovane deve sentirsi in pericolo per la propria identità o per la propria fede. La Regione Lazio – ha concluso il governatore – sarà sempre al fianco della Comunità ebraica e di quanti difendono la libertà, il rispetto e la convivenza».