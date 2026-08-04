Attacco hacker senza precedenti in Liechtenstein: violati i dati di 31mila società con patrimoni miliardari

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (4 agosto 2026)

Paradiso perduto

I pirati informatici si sono introdotti nel registro delle fondazioni di Vaduz: ripercussioni anche in Svizzera

II registro delle fondazioni del Liechtenstein ha subito un furto di dati da parte di hacker che rappresenta un terremoto per l’intera piazza finanziaria del Principato e che potrebbe avere ripercussioni anche in Svizzera. Ne è convinto l’avvocato zurighese Thomas Sprecher, che vede possibili conseguenze fiscali e penali in tutta Europa.

“Il registro riveste un’importanza fondamentale per il Paese”, afferma l’esperto del ramo in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. “In esso sono registrate tutte le fondazioni, le società fiduciarie e le imprese che hanno sede nel Principato”. Questo significa che gli ignoti hanno sottratto i dati di 31mila società, con un impatto sull’intero settore delle fondazioni del Liechtenstein. “Nel registro sono riportati i dati relativi ai titolari effettivi: nome, data di nascita, cittadinanza e paese di residenza. Se queste informazioni dovessero diventare di dominio pubblico, risulterebbe immediatamente chiaro chi controlla queste entità”, aggiunge Sprecher.

Il registro fondato nel 2021

Il registro, introdotto nel 2021 su pressione internazionale per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, non è una peculiarità del Principato. “Esistono da alcuni anni in tutti gli Stati membri dell’Ue e dello Spazio economico europeo. E in Svizzera abbiamo avuto la stessa discussione un anno fa, quando si è discusso della creazione di un nuovo registro statale della trasparenza, che entrerà in vigore il primo ottobre. Le associazioni e le fondazioni non saranno però rilevate: il Parlamento si è opposto”. Secondo Sprecher i dati sottratti a Vaduz sono di grande interesse per il Fisco, ben più che per il grande pubblico.

“Sapere chi può accedere al patrimonio di una fondazione è interessante soprattutto per le autorità tributarie. Se i dati venissero pubblicati, verrebbero a galla fondazioni che il pubblico finora non conosce, e come beneficiari economici apparirebbero persone che, per esempio, al Fisco tedesco non sono note“. Il Principato partecipa allo scambio automatico di informazioni, ma questo meccanismo presenta un vuoto proprio sui titolari effettivi. “Vengono comunicati solo gli organi della persona giuridica, ma non sempre i beneficiari economici”, chiarisce il professionista. La pubblicazione dei dati offrirebbe molto materiale alle autorità di vari Paesi.

Nel Paese gestiti decine di miliardi di euro

Non si parla di pesci piccoli: il legale stima che nei veicoli del Principato siano gestiti “decine di miliardi” di euro, trattandosi di strutture costose che “valgono la pena solo a partire da un patrimonio sostanzioso”.

