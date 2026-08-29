Alessandro Di Battista ricoverato d’urgenza a Cuba dopo un malore: “È in gravi condizioni”

Cade come un fumine a ciel sereno la notizia del ricovero d’urgenza di Alessandro Di Battista avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, è giunto in ospedale in gravi condizioni. La comunità 5 stelle non appena appresa la notizia ha diffuso sui social di seguire con grande apprensione l’evolversi della situazione, confidando di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, anche se le sue condizioni vengono definite “preoccupanti”. Naturalmente la vicinanza e il sostegno a Di Battista ci accomuna in un augurio di una pronta guarigione.

Alessandro Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Aveva poi scelto di non ricandidarsi in Parlamento e di continuare a fare politica pur non aderendo alla linea dell’attuale leader pentastellato, Giuseppe Conte. Riporta il fatto quotidiano che “Diba” è stato “ricoverato dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni”. Molti i suoi viaggi nei paesi del continente sudamericano: dal Messico al Guatemala, Belize ed Ecuador. Proprio in Guatemala, nel 2005 ancor prima di avviare il suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle, aveva vissuto per circa un anno, lavorando a progetti di cooperazione internazionale. Anche il viaggio a Cuba intrapreso non molti giorni fa rientra in questa sua attività di reporter.

Tajani: “Prego per la sua salute. Sono in contatto con l’Ambasciata”

“Da questa notte sono in contatto con l’ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle sue condizioni- è intervenuto il ministro degli Esteri Tajani- . Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.

L’abbraccio del centrodestra

L’abbraccio di pronta guarigione arriva dal centrodestra: “Sono certo che Alessandro Di Battista guarira. Prego per lui. E’ giovane e saprà riprendersi. Tutti noi gli siamo vicini con affetto. Lo aspettiamo presto, a criticarci, ad attaccarci. Lo faccia per altri cento anni”, scrive sui social il vicecapogruppo Di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Esprimo a nome mio personale e Di tutta Forza Italia la più sentita e piena vicinanza ad Alessandro Di Battista e ai suoi cari per questa drammatica situazione che speriamo si possa superare nel migliore dei modi. Forza Alessandro”, scrive in una nota Raffaele Nevi, vice capogruppo alla Camera e portavoce Di Forza Italia.

“Ho appreso con profonda apprensione del ricovero Di Alessandro Di Battista. Pur avendo posizioni politiche spesso distanti e due visioni del mondo diverse, l’ho sempre considerato uno dei pochi con la schiena dritta: coerente e fedele alle proprie idee, senza compromessi. A lui e ai suoi familiari va la mia più sincera vicinanza, con l’augurio che possa superare presto questo momento difficile. Forza Alessandro”. Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario Lega Umbria.