Addio a Fiorenza Marchegiani, la protagonista di “Ricomincio da tre”: stavolta il viaggio inizia senza Gaetano

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (1981 )

Aveva 73 anni

Scelta personalmente da Massimo Troisi, proveniva da una grande formazione accademica in teatro

Se ne è andata a 73 anni Florenza Marchegiani, la splendida partner di Massimo Troisi in “Ricomincio da tre”. L’attrice, grande protagonista anche a teatro, si era ritirata dalle scene da qualche anno per vivere in modo molto riservato nella sua casa di Albano Laziale, mantenendo sempre il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute . Una carriera iniziata con il grande teatro prima dell’incontro con il genio partenopeo.

Il successo con Troisi

Formatasi a teatro, Florenza Marchegiani raggiunge il successo in “Ricomincio da tre” nel 1981. Il suo ruolo più celebre in assoluto. Scelta personalmente da Massimo Troisi, interpreta Marta, la studentessa universitaria e scrittrice femminista di cui si innamora il protagonista Gaetano. Poi tanti lavori cinematografici con Vanzina, fiction e televisione. Anche se “Ricomincio da tre” rimarrà ineguagliabile.

“Massimiliano o Ugo?”

Nel film con il grande attore e regista napoletano, quello che lo consacrò al successo, Florenza-Marta discute con Gaetano del futuro e del nome da dare a un eventuale figlio. Lei preferisce, “Massimilano” ma Gaetano-Troisi le risponde che è troppo lungo: “Metti che dobbiamo chiamarlo, quando arriva? Meglio chiamarlo Ugo cosi arriva subito”.

Il grande teatro

Prima di ottenere la grande popolarità al cinema e in televisione, si è formata all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma ed è entrata subito nei circuiti del teatro d’autore più prestigioso, in particolare legandosi alla prestigiosa compagnia del Teatro Stabile di Genova.

I suoi lavori teatrali principali includono collaborazioni con grandissimi registi e interpretazioni di testi classici della drammaturgia russa e italiana.

La foresta di Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij (1976): uno dei suoi spettacoli di debutto più importanti, andato in scena al Teatro Eleonora Duse di Genova. La regia era firmata dal maestro Luigi Squarzina, che scelse la Marchegiani per questa pietra miliare del teatro satirico russo.

I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni (1976-1978): una celebre e fortunata produzione, sempre diretta da Luigi Squarzina per lo Stabile di Genova. In questa commedia classica, Fiorenza Marchegiani ha recitato sul palco al fianco di giganti del teatro italiano come Alberto Lionello, Maddalena Crippa e Camillo Milli. Lo spettacolo ebbe un tale successo da essere riadattato per una versione televisiva ufficiale trasmessa su Rai Due.

Sobria e discreta

Riservata, discreta, sobria, fu proprio per queste caratteristiche che Massimo Troisi(che amava le stesse qualità nel suo privato) la scelse per il suo film d’esordio. Gran parte del successo del film fu dovuto proprio alla sua interpretazione, rigida e da contraltare al ruolo di Gaetano.