Terra dei fuochi, il 2027 si chiude la prima bonifica: già rimosse 2500 tonnellate di rifiuti tossici in Campania

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Gennaio 2025)

L'azione del governo

L'azione del commissario nominato dall'esecutivo prosegue spedita. "Non temiamo la criminalità", ha detto Giuseppe Vadalà

“Per quanto riguarda le bonifiche, sono in corso tutte le caratterizzazioni e abbiamo detto che nel 2027 si comincerà a vedere un primo inizio di opera finale di bonifica su qualche sito”. Lo ha detto il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la Terra dei Fuochi, a Napoli al workshop “Sinergie tra Università e Industria per la transizione ecologica e la rigenerazione ambientale”, promosso nell’ambito delle attività del Master universitario di II livello M-TERACS dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Finora sono state rimosse ben 2.500 tonnellate di rifiuti pericolosi.

“Un lavoro che prosegue incessantemente”

“Il lavoro sta proseguendo sui vari ambiti che – ha detto Vadalà- sono: gli asset dei terreni agricoli, quello delle bonifiche del sottosuolo (cioè quelli di tutti i rifiuti interrati), gli smaltimenti in superficie e gli aspetti sanitari”. “In particolare, sicuramente siamo impegnati con la squadra di governo territoriale – quindi mi piace ricordarli sempre – i due prefetti di Napoli e Caserta, le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e l’esercito con ‘Strade Sicure’, importantissimo, e soprattutto su Giugliano, dove ci sono questi roghi che ancora vengono accesi illegalmente e dove vengono ammucchiati e smaltiti i rifiuti illegalmente. E quindi siamo impegnati: uno, a smaltire i rifiuti, ma già l’avevamo fatto sia su via Carrafiello che a Ponte Riccio, quindi siamo ritornati; l’altro, a dover fare le attività di prevenzione con tutti gli apparati”.

“Non abbiamo paura della criminalità”

Sulla resistenza della criminalità, il Commissario dice: “L’azione di contrasto e pulizia resta massiccia, ma sbatte contro la resistenza della criminalità: “L’azione è stata importante, cioè finora a Ponte Riccio, via Carrafiello e via Gelsi sono state tolte quasi 2500 tonnellate di rifiuti, il che significa che purtroppo, da parte di chi ancora sfrutta il rifiuto per lucrare illegittimamente, evidentemente ci sono delle reazioni che vanno controllate”, mentre sul monitoraggio della salute pubblica, ha evidenziato: “Anche di recente sono stati dati e sono stati offerti giustamente alla popolazione i dati del Registro tumori da parte del direttore e insieme al vescovo di Acerra, su questo sta lavorando l’Istituto Superiore”.