Roma, assaltano incappucciati un fruttivendolo egiziano e gli distruggono il locale. La sua colpa? Non piegarsi al pizzo (video)

"Qui è una guerra"

Un assalto quotidiano per mettere in ginocchio chi vuole sottrarsi alla logica del pizzo. È successo ancora una volta in un quartiere periferico di Roma. A farne le spese un fruttivendolo egiziano in Italia da 18 anni. “Qui è una guerra. Ogni giorno. Si presentano con le armi, arrivano quando sto per chiudere e mi minacciano che sono mafiosi. E che se non voglio guai li devo pagare mille euro a volta. Lo hanno rifatto martedì sera. Prima mi hanno picchiato con pugni e spranghe e poi, mentre ero in ospedale, hanno devastato il negozio”. Così all’Adnkronos il titolare trentenne della frutteria ‘da Tito’ in via Monte Urano a Roma, nel quartiere di Fidene. L’uomo martedì sera è stato minacciato, inseguito in strada, picchiato. Trasportato in ospedale grazie alle telefonate dei residenti spaventati dalle urla, al ritorno – racconta all’agenzia di stampa – ha ritrovato il negozio devastato. Chi poco prima lo aveva pestato, procurandogli le ferite che oggi mostra senza paura, ha approfittato della sua assenza per tornare coi rinforzi.

Roma, picchiato un fruttivendolo egiziano che non si piega al pizzo

“So benissimo chi sono – continua l’egiziano – un uomo, padre di uno dei ragazzi che due ore più tardi hanno devastato la mia attività, si è presentato nel negozio verso le 20-20.30. È venuto ad avvertirmi. Mi ha detto ‘ti sparo’, ‘ti ammazzo’. Mi ha inseguito fino in strada, dove sono caduto e ha continuato a colpirmi con i pugni sulla schiena. Al resto ci ha pensato il figlio insieme ad altri dieci ragazzi”. Ma non è finita. “Poco dopo che l’ambulanza mi ha portato via – continua la testimonianza della vittima raccolta da Francesca Mancinelli – si sono presentati nel negozio armati di coltelli, sassi e bombe carta che hanno fatto esplodere all’interno della frutteria. Il mio dipendente, solo in quel momento, è corso a ripararsi in cantina. Intanto, sopra, il branco distruggeva ogni cosa gli capitasse a tiro. Cassette e cartelli a terra, frutta distrutta, a terra, ovunque. Sono fuggiti solo una volta ultimata la devastazione, portandosi via quattromila euro”.

Uscito dall’ospedale non molla: “Non ho paura, ho aperto 8 mesi fa”

Oggi, di nuovo al lavoro, racconta di non volersi piegare alle minacce: “Ho aperto otto mesi fa – spiega – e praticamente ogni giorno si presentano per chiedermi mille euro. Mi dicono che sono mafiosi, che gli devo dare i soldi, altrimenti mi ammazzano come un cane. Ma io non ho paura, di certo non posso dare i miei soldi a loro. Ho un affitto, moglie e figli a cui badare. Ero qui anche ieri, quando sono tornati a vedere com’era la situazione. Mi troveranno sempre: mi sveglio alle 6 per lavorare e non chiudo mai prima delle 20. Ho denunciato alla polizia, e non mi arrendo a questa gente che non ha nulla di meglio da fare”.

Al vaglio degli inquirenti i video dei residenti e delle telecamere

In mano agli investigatori del commissariato Fidene, oltre al filmato girato da una residente, anche quelli delle telecamere dei negozi in strada. Intanto, nel quartiere, si respira un’aria pesantissima. I commercianti extracomunitari a poca distanza dal fruttivendolo preferiscono non commentare. Qualcuno, senza troppe parole, lascia intendere che la banda che ha devastato la frutteria dell’egiziano sia molto più che nota. Gente senza scrupoli, pronta a picchiare un uomo con sassi e sprangate in strada. E a tornare in gruppo per distruggere migliaia di euro di merce ancora esposta in vendita.