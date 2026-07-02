Richiamo pesto De Cecco, il Ministero della Salute lancia l’allerta alimentare: tutti i dettagli del lotto

Le ragioni dell'alert

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di pesto rosso a marchio De Cecco per la presenza di un allergene non dichiarato in etichetta. Il provvedimento riguarda la possibile presenza di noci, non indicate sull’etichetta adesiva applicata ai vasetti destinati ai mercati esteri.

Il prodotto interessato è il pesto rosso De Cecco in vasetto di vetro da 200 grammi, appartenente al lotto 07225288, con data di produzione 15 ottobre 2025 e termine minimo di conservazione (TMC) maggio 2027.

Perché è stato richiamato il pesto rosso De Cecco

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, il richiamo è stato disposto perché le etichette adesive in lingua olandese e portoghese (Brasile) non riportano la presenza dell’allergene noci. Per chi è allergico a questo ingrediente, il consumo del prodotto potrebbe comportare rischi per la salute.

Il pesto richiamato è stato prodotto dall’azienda Delizie di Riviera per F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino Spa. Lo stabilimento di produzione si trova a Ceparana, nel comune di Bolano (La Spezia).

Perché il richiamo è stato pubblicato anche in Italia

Non è stato chiarito il motivo per cui il Ministero della Salute abbia diffuso l’avviso, considerando che il lotto interessato era destinato esclusivamente ai mercati dei Paesi Bassi e del Brasile. Una possibile spiegazione è che il prodotto possa essere arrivato anche in Italia attraverso piattaforme di e-commerce o tramite il cosiddetto mercato parallelo.

Cosa devono fare i consumatori

A titolo precauzionale, il Ministero invita a non consumare il pesto rosso appartenente al lotto indicato, soprattutto in caso di allergia alle noci. Chi fosse in possesso del prodotto può restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere le informazioni previste dal rivenditore.