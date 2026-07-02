Renzi avverte: “Se il campo largo va dietro a Fiom e a Travaglio, Meloni rivincerà le elezioni. Non voglio i voti di Avs e M5S”

Foto: Ansa Foto / Maurizio Brambatti (Giugno 2026)

La spina della sinistra

L'ex premier riconosce che la linea del presidente del Consiglio è politica e sferra un nuovo colpo al centrosinistra

Matteo Renzi torna a parlare. Della Fiorentina, del Quirinale, del suo schieramento. Attacca Meloni, e questo è abbastanza scontato, ma soprattutto la sua parte, il centrosinistra. Sogna di vincere le elezioni politiche del prossimo anno ma allo stesso tempo dice che se la linea del campo largo è questa, sarà il centrodestra a rivincere. Ma attacca ancora Avs e Cinquestelle dicendo che non vorrà mai i loro voti per rientrare in Parlamento. Insomma, una spina forte nel fianco del campo largo.

“Se passa la linea Fiom-Travaglio vince ancora Meloni”

“Noi lavoriamo per un’alleanza di centrosinistra più moderata e meno ideologica rispetto al solo campo largo e al ‘blocco unico’ Avs-PD-Cinque Stelle. Come Italia Viva – Casa Riformista portiamo idee su tasse, sicurezza, stipendi, cultura, sanità, cura del territorio. E soprattutto sull’innovazione che non può essere percepita solo come un pericolo. Italia Viva – Casa Riformista offre uno spazio a chi vuole fermare l’incubo di ministri come Urso e Salvini ma con idee riformiste. Se il programma dell’alternativa è quello della sinistra-sinistra, magari sulla linea Fiom-Fatto Quotidiano, è evidente che la Meloni si prende prima Palazzo Chigi e poi il Quirinale. Se c’è qualcuno che vuole regalarle la vittoria, prego, si accomodi”, ha detto il senatore fiorentino.

“Quirinale? La linea Meloni non è eversiva”

“Giorgia Meloni -continua Renzi- non vuole solo palazzo Chigi: punta al Quirinale. Non è una mossa eversiva, è una mossa politica. E politicamente va fermata. Serve un centrosinistra più largo, meno ideologico, più riformista. Italia viva-Casa riformista ci sarà”, ha aggiunto l’ex premier.

“In Parlamento non ci torno grazie ad Avs e Cinquestelle”

Poi l’ennesimo affondo agli ‘alleati’. “Io non prenderò in nessun modo i voti del Pd o dei Cinque Stelle o di Avs. Mai! Il sistema è proporzionale: io tornerò in Parlamento se Iv – Casa Riformista avrà i voti sufficienti. E’ vero che c’è anche un elenco di persone che entreranno con l’eventuale premio di maggioranza – e questo premio di maggioranza coinvolge ovviamente tutta la coalizione – ma ho già detto che io non voglio stare nella lista dell’eventuale premio di maggioranza. Io non voglio entrare in Parlamento votato da un grillino o da uno di Avs”, sottolinea l’ex premier. “Ora è più chiaro: i seggi blindati, i collegi regalati, i posti elemosinati sono concetti che non fanno per me”. “Se entro, entro con i miei voti, con la mia faccia, con le mie idee”, ha tuonato l’ex presidente del Consiglio. Che non ha voluto dimenticare il suo amore per la Fiorentina: “Spero che la prossima stagione vada decisamente meglio di quella precedente”.