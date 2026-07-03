Monaco, identificata l’attentatrice: Anastasia B. Un’ucraina di 39 anni residente in Germania, dopo la bomba è fuggita in Francia verso la Svizzera

Mandato di cattura

Identificata la possibile attentatrice di Monaco. Appena tre giorni dopo la bomba che ha colpito l’uomo d’affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato l’ordigno davanti all’ingresso del numero 4 di Rue Révérend-Père Louis Frulla. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania. “Nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia B. e ha 39 anni”, scrive Le Parisien.

Identificata l’attentatrice di Monaco: è un’ucraina di 39 anni

Secondo quanto riportato in un comunicato della Procura di Monaco, ieri sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale dall’Interpol per agevolare l’arresto della sospettata, residente a Francoforte. La donna non è stata ancora arrestata perché non si trova al suo indirizzo conosciuto. Sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l’attentato. Per farlo, avrebbe utilizzato una macchina noleggiata in Germania e che aveva lasciato a Beausoleil, al confine con il Principato di Monaco. Dove sarebbe giunta a piedi dopo l’attentato. Si tratta di una vettura immatricolata e noleggiata in Germania. Gli spostamenti sono stati attentamente ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi, citati da Le Parisien.

Non era un uomo con la giacca nera e un cappello scuro

Dopo un primo momento in cui l’autore dell’attentato era stato descritto come “un uomo con una giacca nera, un cappello scuro tipo ‘bob’ e jeans chiari”, gli inquirenti hanno scoperto, grazie a un testimone nei paraggi della casa di Ermolaev, che si trattava di una donna. La persona sospettata di aver piazzato l’ordigno esplosivo nell’atrio di un edificio a Monaco era stata ripresa più volte dalle telecamere di sorveglianza nei giorni precedenti, secondo quanto appreso da una fonte giudiziaria da Le Parisien.

La compagna di Emolaev colpita dalla bomba resta in pericolo di vita

Secondo il quotidiano francese, l’individuo, tuttora ricercato dalle autorità monegasche per tentato omicidio, si era recato nei pressi dell’edificio anche la mattina stessa dell’attentato, con l’obiettivo di osservare le abitudini e gli spostamenti di Ermolaev. Tra i feriti in seguito all’esplosione della bomba Vadim Ermolaev, imprenditore ucraino residente a Monaco e cittadino cipriota. Coinvolti anche una donna e un ragazzo di 13 anni appartenenti alla stessa famiglia. Le condizioni di Ermolaev non sarebbero più critiche, mentre la donna resta in pericolo di vita e avrebbe subito l’amputazione delle gambe; il minore ha riportato ferite più lievi. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire movente e dinamica dell’attentato.