Misteriose sfere metalliche sulla spiaggia. L’allarme delle autorità: “Non toccatele, arrivano dallo spazio”

Sulle rive australiane

Sei misteriosi oggetti metallici comparsi sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland settentrionale, hanno fatto scattare un’imponente operazione di sicurezza. La scoperta ha portato all’intervento delle squadre specializzate del Queensland Fire and Rescue, affiancate da altre agenzie governative. L’area è stata immediatamente isolata con una zona di esclusione di 50 metri, mentre gli esperti stanno recuperando e analizzando i reperti.

L’allarme delle autorità: “Non toccateli”

I vigili del fuoco hanno rivolto un appello alla popolazione: chiunque dovesse imbattersi in altri oggetti sospetti lungo la costa non deve toccarli, ma allontanarsi e chiamare immediatamente il numero di emergenza.

Le operazioni di messa in sicurezza proseguono anche dopo il recupero di numerosi oggetti durante il fine settimana. La natura esatta dei detriti e il loro percorso sono ancora oggetto di indagine.

L’Agenzia Spaziale Australiana: “Probabilmente provengono da un razzo”

Secondo quanto riferito dall’Australian Space Agency (ASA), i sei oggetti rinvenuti “sembrano essere recipienti a pressione provenienti da un veicolo di lancio spaziale”.

L’agenzia ha spiegato di aver già individuato la probabile origine dei manufatti e sta collaborando con le autorità spaziali internazionali per identificare con certezza il razzo da cui si sono staccati.

Perché l’idrazina preoccupa

L’attenzione degli esperti si concentra sulla possibile presenza di idrazina. Si tratta di un propellente impiegato nei razzi e nei satelliti. È altamente tossica e il contatto con residui della sostanza può rappresentare un rischio per la salute, motivo per cui gli esperti intervengono con speciali dispositivi di protezione.

La sostanza è altamente tossica, può risultare infiammabile e, secondo le autorità sanitarie, è considerata potenzialmente cancerogena. Anche piccole quantità residue all’interno dei serbatoi possono rappresentare un rischio per chi dovesse manipolarli senza adeguate protezioni.

Non a caso, sul posto sono intervenuti tecnici in tute protettive, che hanno trasferito le sfere all’interno di speciali contenitori per materiali pericolosi, sotto la sorveglianza della polizia.

Un fenomeno sempre più frequente

Il ritrovamento riporta l’attenzione sul crescente problema dei detriti spaziali. Con l’aumento dei lanci di razzi e satelliti, cresce anche il numero di componenti che possono rientrare nell’atmosfera terrestre e, in rari casi, raggiungere il suolo.

Le autorità australiane continuano le verifiche per accertare con precisione la provenienza degli oggetti e valutare eventuali ulteriori rischi per la popolazione.