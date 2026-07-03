Iran, funerali di massa per Khamenei. La salma dell’ayatollah esposta nella Grande Moschea: prova di forza del regime

Cerimonie fino al 9 luglio

Al via in Iran le “grandi manovre” per il funerale dell’ayatollah Ali Khamenei che si terrà domani sabato 4 luglio. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell’ayatollah ucciso dagli attacchi di Israele e Usa. E di diversi membri della sua famiglia nella Grande Moschea dell’Imam Khomeini, in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il Paese che inizieranno domani, con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio 2026 con la sepoltura a Mashhad.

Iran, domani i funerali di Khamenei, la bara esposta nella Grande Moschea

Il regime vuole proiettare un’immagine di unità, mobiltando un’ampia partecipazione pubblica dopo l’uccisione della Guida Suprema nella guerra tra Stati Uniti e Israele. Immagini diffuse dai media statali mostrano cinque bare avvolte nella bandiera iraniana, tra cui quelle di Khamenei, del genero Mesbah-ol-Hoda Bagheri, della figlia maggiore Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei, della nuora Zahra Haddad Adel e della nipotina di 14 mesi Zahra Mohammadi Golpaygani.

Esequie di massa, prova di forza del regime degli ayatollah

La manifestazione si svolge mentre le autorità iraniane preparano processioni funebri di più giorni a Teheran, Qom, Mashhad e in altre città, con il presidente Masoud Pezeshkian che esorta i cittadini a partecipare “in gran numero”. Le autorità hanno presentato le cerimonie come una dimostrazione di risolutezza nazionale. Gli ufficiali militari hanno messo in guardia gli Stati Uniti e Israele dal compiere qualsiasi attacco durante gli eventi. Una delle principali incognite riguarda la possibile prima apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Khamenei e nuova Guida Suprema, dall’inizio della guerra. Non è stato visto in pubblico da quando è rimasto ferito nell’attacco che ha ucciso il padre. Finora ha rilasciato solo dichiarazioni scritte, alimentando molte speculazioni sia sulle sue condizioni reali di salute.

Rispunta Vahidi, capo Pasdaran a cerimonia funebre in forma ridotta

Il generale Ahmad Vahidi, capo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ha intanto partecipato a una cerimonia funebre in forma ridotta per l’ayatollah. Che la teocrazia iraniana ha celebrato giovedì sera vicino all’ex residenza della Guida Suprema nel centro di Teheran. Foto pubblicate online dagli organi di stampa di Stato mostrano l’ex ministro dell’Interno seduto accanto alla sua bara. Vahidi, che non si vedeva in pubblico dall’8 febbraio, è una figura chiave nella linea dura dell’Iran nei negoziati con gli Stati Uniti.