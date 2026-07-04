Dalla beffa di Sanremo al concerto dei record: Ultimo a Tor Vergata si prende la rivincita con la stampa radical chic

Tifavano Mahmood

Da cantante sconfitto tra le polemiche a protagonista del concerto con il maggior numero di spettatori paganti della storia della musica italiana. Con 250mila fan attesi a Tor Vergata, Ultimo si prepara a scrivere una pagina storica, chiudendo idealmente il cerchio iniziato al Festival di Sanremo 2019, quando la vittoria di Mahmood e lo sfogo contro la sala stampa accesero una delle polemiche più discusse della storia recente della kermesse.

Il grande evento, in programma sulla spianata di Tor Vergata, ha già infranto ogni record: i biglietti sono andati esauriti in appena tre ore, con un anno di anticipo. Centinaia di fan sono accampati nell’area già da giorni e, per l’occasione, Roma ha predisposto un piano straordinario per trasporti e sicurezza, con le linee metro A, B e C aperte per tutta la notte al termine dello spettacolo.

Alla vigilia del concerto, Ultimo si conferma anche al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con “Il giorno che aspettavo”, davanti a Geolier.

Lo sfogo dopo la vittoria di Mahmood

La notte del 9 febbraio 2019 resta una delle più discusse nella storia del Festival di Sanremo. Ultimo, dato da molti come favorito, venne sconfitto da Mahmood dopo il peso determinante del voto della sala stampa e della giuria d’onore, nonostante il largo consenso ottenuto al televoto.

Durante la conferenza stampa il cantautore romano perse la calma davanti ai giornalisti.

«Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete sempre rompere il ca…», disse davanti alle telecamere, aggiungendo comunque di essere «contento per il ragazzo, Mahmood».

Quelle parole accesero una polemica durata settimane. Da una parte chi difendeva il diritto della critica di votare secondo coscienza, dall’altra i fan di Ultimo che contestavano un risultato ritenuto distante dal gradimento espresso dal pubblico.

Poche ore dopo la finale arrivò anche il messaggio pubblicato sui social: «La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre», rivendicando il largo consenso ottenuto al televoto.

«Non sono pentito»

Anni dopo, tornando su quella vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, Ultimo ha spiegato di non aver mai rinnegato quel momento.

«Non sono né pentito né fiero. Ho accettato ciò che ho fatto nel bene e nel male perché mi ha portato qui oggi. Ci sono dovuto passare attraverso e ne sono uscito cambiato», ha dichiarato il cantautore romano.

Parole che hanno riacceso il dibattito tra i fan dei due artisti, mentre Mahmood, già all’epoca, aveva preso le distanze dalle polemiche spiegando che lo sfogo del collega non era rivolto a lui personalmente e invitando a comprendere la tensione vissuta dai protagonisti del Festival.

Oggi due strade diverse

Oggi, però, le strade dei due artisti sembrano essersi definitivamente separate. Mentre Ultimo si prepara a entrare nella storia della musica italiana con il concerto da 250mila spettatori a Tor Vergata, Mahmood è lontano dai riflettori. Nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il vincitore di Sanremo 2019 – che oggi vive a Parigi – si è mostrato nel deserto mentre sorseggia un tè, condividendo con i follower alcuni momenti del suo viaggio. Nessun riferimento alle polemiche del passato: il caso Sanremo continua soprattutto ad alimentare il dibattito tra i rispettivi fan.

Il pubblico come risposta

Sei anni dopo quella contestata finale dell’Ariston, è il pubblico a certificare il successo di Ultimo. Il concerto di Tor Vergata rappresenta il punto più alto della sua carriera e un record senza precedenti nella musica italiana.

Una consacrazione costruita negli anni, al di là delle polemiche e dei verdetti del Festival. Per il cantautore romano, il sold out da 250mila spettatori e il primato nelle classifiche discografiche raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione il rapporto con il suo pubblico, rimasto saldo fin da quella notte del 2019 in cui scrisse: «La gente è la mia vittoria».