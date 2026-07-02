Case pollaio, scoperti a Otranto ventitré abusivi: sono pakistani, indiani e bengalesi

Foto: Ansa / FABRIZIO CUSA (25/6/2026 )

C'erano anche due minori

A seguito dell'operazione, i militari hanno denunciato alla procura leccese un 75enne salentino per abuso edilizio e omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato

Ventitre persone di origine straniera vivevano nella stessa abitazione a Otranto, in provincia di Lecce. Si trattava di 21 adulti, tra cui 10 pakistani, 8 bengalesi e 3 indiani. Con loro c’erano anche 2 minori pakistani. Tutti gli inquilini soggiornano sul territorio nazionale regolarmente e sono stati scoperti dai carabinieri del capoluogo salentino, nell’ambito delle strategie condivise nella sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I piani in questione riguardano il contrasto al fenomeno diffuso delle cosiddette “case pollaio”, ovvero le abitazioni che spesso sono segnate da degrado, abusivismo edilizio e locazioni irregolari.

Case pollaio, scoperti 23 soggiornanti in un’abitazione: sono pakistani, bengalesi e indiani

A seguito dell’operazione, i militari hanno denunciato alla procura leccese un 75enne salentino per abuso edilizio e omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato. Allo stesso tempo, è stato effettuato il sequestro preventivo d’urgenza dell’immobile, che è risultato abusivo. Nel corso del monitoraggio, eseguito con il sostegno di personale della Asl di Lecce, l’immobile ha rivelato gravi condizioni igienico-sanitarie. I locali erano angusti e insalubri, c’era una presenza diffusa di umidità e muffa, oltre all’assenza di acqua potabile e alle condizioni abitative non conformi ai minimi standard di sicurezza e sanità.

Pagavano il canone in contanti, ma non c’era un contratto regolare di locazione

Tra le altre cose, gli accertamenti hanno sottolineato che gli occupanti pagavano un canone mensile in contanti, in assenza di contratti regolari di locazione. Poi è stata anche accertata l’omessa comunicazione delle generalità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. Intanto, i servizi sociali sono stati informati della situazione fatiscente in cui vivevano i soggiornanti, mentre all’Agenzia delle entrate spetteranno le altre verifiche per gli eventuali profili in ambito fiscale.