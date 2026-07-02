Covid, il governo Meloni ha fatto risparmiare 130 milioni agli italiani per disastri Conte-Arcuri su Jc Electronics

FdI smonta il bluff Pd-M5S

La sinistra tenta di ribaltare le accuse sulla gestione del Covid e agita la questione della transazione tra lo Stato e Jc Electronics. Ma la risposta del ministro Schillaci al Questione time chiarisce i fatti e rispedisce le accuse al mittente

Sul Covid Pd e M5S tentano di rigirare la frittata, accendendo lo scontro politico sul caso Jc Electronics. Ma la la risposta del ministro della Salute Orazio Schillaci al question time alla Camera mette fine alla gazzarra aperta dalle opposizioni e chiarisce l’operato del governo. Al centro del confronto c’è la transazione raggiunta dall’esecutivo con la società, dopo la sentenza di primo grado che aveva condannato lo Stato a risarcire oltre 230 milioni di euro nell’ambito della vicenda relativa alle forniture durante l’emergenza Covid.

Da una parte Fratelli d’Italia rivendica la scelta dell’esecutivo: l’accordo ha consentito di evitare un esborso ben più elevato. Dall’altra il Movimento 5 Stelle parla di un’operazione da chiarire e annuncia iniziative davanti alla magistratura contabile. Ma il tutto si rivela un boomerang.

Lisei: «Meloni ha fatto risparmiare 130 milioni agli italiani»

Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, mette a tacere il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Il quale insisteva nel sostenere che mentre il Governo difendeva la propria posizione nel giudizio d’appello, avrebbe già raggiunto un accordo transattivo con Jc Electronics. Ha spiegato Lisei come sono andate veramente le cose: «Il Governo Meloni ha fatto risparmiare 130 milioni di soldi pubblici», ha affermato, ricordando che «lo Stato italiano era stato condannato da un Tribunale a risarcire più di 230 milioni a una società» per una vicenda che riguardava la gestione della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri durante il governo Conte II.

«Il M5S non può dare lezione di accortezza economica»

«Trovo surreale – ha fatto notare Lisei – che Movimento 5 stelle e Partito Democratico, noti per aver sperperato in lungo ed in largo fra Superbonus, Reddito di cittadinanza, banchi a rotelle e mascherine, vogliano ora dare lezioni di accortezza economica. Se avessero agito correttamente non ci sarebbe stata una condanna, se qualcuno ha regalato dei soldi a Jc Electronics sono stati loro».

Zedda: «Scelta suggerita dall’Avvocatura dello Stato»

Sulla stessa linea la vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, anche lei componente della Commissione Covid. «A causa della gestione disastrosa della pandemia da parte del governo Conte II, lo Stato italiano è stato condannato da un Tribunale a risarcire più di 230 milioni a un imprenditore. Ora, attraverso un accordo, si sono potuti risparmiare oltre 130 milioni di euro; 170 se si considerano anche interessi ed altri contenziosi. La transazione è stata una scelta corretta e doverosa del governo Meloni; visto e considerato che sia stata l’Avvocatura dello Stato a consigliarla: a riprova della fondatezza della condanna di primo grado».

Fallisce il tentativo di M5S-Pd di rivoltare la frittata

Dunque, la sceneggiata messa in essere da Pd-M5S si rivela un boomerang e viene rispedita al mittente. gli esponenti di M5s e Pd sbraitano contro questa scelta che ha fatto risparmiare parecchi soldi pubblici. «Se non si fidano del lavoro dell’Avvocatura dello Stato, chiedano una consulenza a qualche legale loro amico. Stiano però attenti alle parcelle, considerando quelle molto esose pagate durante la pandemia al duo Di Donna-Spaziani».