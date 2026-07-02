Record di occupazione e obiettivi del Pnrr al ministero della Giustizia. Nordio: “Più rapidità ed efficienza”

Foto: Ansa / Riccardo Antimiani ( 10/6/2026)

I dati

Come ha spiegato il dicastero, gli obiettivi del piano di ripresa sono stati «completamente raggiunti e perfino superati. Il personale che era stato assunto a tempo determinato è stato ora definitivamente stabilizzato attraverso esclusive risorse interne del ministero e attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali»

«Sono 9.147 su 9.368 le unità di personale delle diverse qualifiche funzionali, di cui 6850 aupp addetti all’ufficio per il processo, che nella giornata di ieri hanno sottoscritto il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il ministero della Giustizia». A riferirlo in una nota è stato il dicastero di via Arenula, sottolineando che «gli obiettivi del Pnrr sono stati completamente raggiunti e perfino superati. Il personale che era stato assunto a tempo determinato è stato ora definitivamente stabilizzato attraverso esclusive risorse interne del ministero e attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali».

Record di occupazione al ministero della Giustizia e traguardi del Pnrr superati

L’informativa prosegue, spiegando approfonditamente i traguardi raggiunti fino a questo momento: «Dall’intera operazione di arruolamento per la Pubblica amministrazione, emergono così tre elementi fondamentali. Il primo è la portata storica, senza precedenti in termini numerici per il ministero della Giustizia, dell’assunzione a tempo pieno di componenti degli uffici, che avevano esaurito il loro rapporto in base a quanto previsto dalla normativa europea sul Pnrr».

Il secondo, invece, «è il grande sforzo economico, interamente sostenuto dal ministero, pari ad un totale di 487.782.596 euro. Nel dettaglio: per la stabilizzazione dei funzionari (6850 Aupp, 712 tecnici amministrazione, 183 tecnici vari) 300.039.358 euro; per quella degli assistenti (operatori data entry e assistenti tecnici vari) 48.981.115 euro, senza contare 2600 assistenti, 100 geometri, 207 autisti, 390 operatori, 136 funzionari tecnici informatici e statistici, 370 Unep. Solo per Aupp la spesa è di 266.000.000 pari a più della metà del budget». Per concludere, c’è l’ultimo fattore «che delinea la portata storica della stabilizzazione sta nella significativa diminuzione del dato relativo al tasso di scopertura fino a oggi registrato negli uffici giudiziari: era del 35,50% al 30 giugno 2026, passa oggi al 16% in tutta Italia».

Nordio: «Giustizia più rapida ed efficiente»

A commentare i dati positivi è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Si tratta di una misura che mira a una giustizia più efficiente e più rapida, alla quale seguirà entro l’anno il completamento delle coperture dell’organico della magistratura, cosa che non accadeva dalla fondazione della Repubblica».