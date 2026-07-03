Bonaccini choc a La7: «Senza migranti chi pulirà gli alberghi e raccoglierà la verdura?». Il web: classista e razzista (video)

Elogio della schiavitù

Immigrati come nuovi schiavi. L’incredibile intervento di Stefano Bonaccini, eurodeputato Pd, ad Omnibus su La 7 è un elogio della schiavitù. Se ci fossero meno migranti? “Manderei Vannacci a fare il badantato presso le famigli italiane, a pulire le stanze degli alberghi a pulire le cucine dei ristoranti e a raccogliere tutta la verdura nei campi…”. Questo stralcio di video sta facendo il giro del web, condiviso e ri-condiviso, commentato sarcasticamente. “Loro vogliono soprattutto lavoratori sottopagati”, scrive un utente su X a proposito dei migranti.

Bonaccini radical chic su La7: migranti come nuovi schiavi

Si parlava di immigrazione e lavoro. Le parole dell’ex governatore dell’Emilia Romagna sono sconcertanti, imbarazzanti. Non una visione di alto profilo, non c’è che dire. “Finalmente cade l’ultima maschera dei sinistra: l’accoglienza indiscriminata per poter essere sfruttati e sottopagati nei lavori umili, per poi volerne il voto”, stigmatizza un altro. Bonaccini fa una figuraccia in questo sia pur breve ragionamento. C’è chi smaschera certo buonismo in un profluvio di commenti che non perdonano: “Non avendo alcun motivo reale, se non ideologico per sostenere lo scempio multiculturale che hanno promosso per anni, sono sempre costretti a usare il tema dei lavori che gli italiani bla bla. Pochezza sconcertante”. In realtà, scrive un altro “hanno il timore di perdere anche il loro voto (degli immigrati ndr) , visto che non possono più contare su quello degli italiani”.

Il web: “Sui migranti cade l’ultima maschera: sottopagarli nei lavori umili”

Stefano Bonaccini ha sollevato la questione del contributo degli stranieri nell’economia italiana, che però lui circoscrive drasticamente ai lavori usuranti come la raccolta di frutta e verdura, l’assistenza agli anziani, le pulizie e la ristorazione. La dimensione della complessità sfugga a Bonaccini. Scava scava esce fuori l’anima classista di certa sinistra, interpretata da queste poche, significative parole. “Sono così radical che non si rendono neanche conto di quello che dicono”. Un ragionamento di un classismo e di un razzismo unico. Commenta Fabio Dragoni, editorialista della Verità che ha condiviso il post dando il via a una serie di botta e risposta: “Uno dei discorsi più classisti e razzisti che si potesse sentire…Lui vuole gli schiavi. La stessa dinamica che si creò durante la guerra civile americana”. Un’altra utente si indigna: “Sono incommentabili. La lotta è contro l’immigrazione irregolare non contro chi vive in Italia e lavora regolarmente. Inoltre sostiene serenamente che vi siano lavoratori sottopagati e in mano al caporalato. Veramente incommentabili”. Ecco a voi la “visione” classista interpretata da Stefano Bonaccini.