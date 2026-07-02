Bastoni e le chat compromettenti. L’Inter lo difende ma è pronto a cederlo se arriva un’offerta importante

Foto: Ansa Foto / Matteo Bazzi (Maggio 2026)

L'inchiesta di Milano

La ragazza nega di avere ricevuto soldi. La società si stringe intorno al calciatore ma valuta la cessione: pronto il Real Madrid

L’Inter blinda Alessandro Bastoni, indagato per violenza sessuale con minori dalla Procura di Milano. Ma inizia a valutare la possibilità di una cessione nel caso in cui, come sembrava un mese fa con il Barcellona, dovesse arrivare un’offerta importante. La ragazza, che il 2020 da minorenne avrebbe avuto rapporti sessuali con il difensore della Nazionale, nega di avere ricevuto soldi.

La questione giudiziaria

Bastoni si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura avrebbe acquisito migliaia di chat tra whatsapp e sms sulla frequentazione di Bastoni al centro Ma.De, che per gli inquirenti sarebbe stato un vero e proprio centro di escort. La minorenne avrebbe riferito di non avere ricevuto soldi dal calciatore, ma le indagini sono aperte. Il discrimine del denaro potrebbe essere fondamentale per l’imputazione.

Possibile cessione

Nel momento in cui a Bastoni è arrivato l’avviso di garanzia, martedì scorso, il calciatore era in vacanza in Puglia con la famiglia. È rientrato ieri sera a Milano, turbato per questo caso che l’ha investito, solo l’ultimo guaio di un 2026 che da metà febbraio in poi ha minato la sua immagine di bravo ragazzo. Prima la sceneggiata e la simulazione contro la Juventus, poi l’espulsione che ha in parte determinato l’eliminazione dell’Italia ai mondiali nello spareggio contro la Bosnia.

La questione formalmente non tocca l’Inter, ma la società ha subito contattato telefonicamente Bastoni, volendo tranquillizzarlo privatamente. Il senso di questi rapidi scambi è che la società non lo lascerà solo e che è con lui. A maggio era circolata la voce di un interessamento del Barcellona per il giocatore, con una prima offerta, che sarebbe stata respinta, di cinquanta milioni di euro.

L’interessamento del Real Madrid

Nelle ultime ore, invece, è emerso un possibile interessamento del Real Madrid di Josè Mourinho. Davanti a un’offerta di sessanta milioni l’Inter potrebbe valutare il trasferimento del ragazzo. Che ha dovuto affrontare mesi difficili dopo la simulazione con Kalulu e che fuori dall’Italia potrebbe ritrovare serenità anche in relazione a questa pesante accusa. Un’ipotesi non del tutto lontana dalla realtà e che potrebbe accontentare anche l’entourage di Bastoni.