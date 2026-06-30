Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile: saranno ascoltati come testimoni Calafiori, Maldini e Bonifazi

Inchiesta escort

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di escort che avrebbe organizzato feste e serate riservate a clienti vip, tra cui numerosi calciatori professionisti. La notizia è stata anticipata da Repubblica.

Secondo quanto emerso, il calciatore avrebbe ricevuto nelle ultime ore un avviso di garanzia e sarà interrogato dai magistrati nei prossimi giorni. L’ipotesi investigativa riguarda un presunto rapporto con una ragazza che, all’epoca dei fatti contestati, avrebbe avuto 17 anni.

L’inchiesta sull’agenzia di escort tra Milano e Cinisello Balsamo

Il nome di Bastoni compare nell’inchiesta che ruota attorno all’agenzia di eventi Ma.De. Milano, con sede a Cinisello Balsamo. Secondo l’accusa, la struttura avrebbe organizzato feste private e incontri con escort destinati a una clientela facoltosa, composta soprattutto da calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza, è partita nel 2024 dopo la denuncia di una giovane modella. Nelle scorse settimane il procedimento aveva già portato all’arresto di quattro persone e all’emersione di numerosi nomi di sportivi presenti agli eventi, molti dei quali risultano però estranei alle contestazioni penali.

Come funzionava il presunto sistema

Secondo gli atti dell’inchiesta, le ragazze sarebbero state invitate a fornire prestazioni sessuali a pagamento durante feste organizzate in locali e appartamenti dell’hinterland milanese. Gli organizzatori avrebbero trattenuto una parte dei compensi versati dai clienti.

Nell’ordinanza vengono inoltre descritti il consumo di protossido di azoto, il cosiddetto gas esilarante, e la presenza di hashish durante alcune serate. Gli investigatori ritengono che il gas fosse particolarmente richiesto perché non rilevabile dai controlli antidoping.

Gli altri calciatori citati nell’inchiesta

Nei prossimi giorni saranno ascoltati come testimoni, e non risultano indagati, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. In precedenza, negli atti dell’indagine, erano comparsi anche altri nomi appartenenti al mondo del calcio, senza che questo comportasse automaticamente responsabilità penali.

L’inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari. L’avviso di garanzia notificato ad Alessandro Bastoni rappresenta un atto previsto dalla legge per consentire all’indagato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e non costituisce in alcun modo un’accertata responsabilità.