Meloni rivendica i risultati del governo: «Spread a un terzo, occupazione record». E rilancia la sfida contro la burocrazia

Messaggi a Federmanager e Ania

«L’Italia è oggi un Paese più solido e credibile». Giorgia Meloni rivendica i risultati economici del governo davanti alle assemblee di Federmanager e Ania: dallo spread ridotto rispetto all’inizio della legislatura al mercato del lavoro italiano ai massimi storici, fino al Piano Casa da 10 miliardi destinato a mettere a disposizione oltre 100 mila alloggi.

L’economia italiana, grazie al governo Meloni, mostra segnali incoraggianti e un mercato del lavoro ai massimi storici con una crescita economica e un picco di investimenti che stanno portando chiari benefici per le imprese italiane. È il senso dei due messaggi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ad altrettanti interventi rivolti alle due assemblee, nei quali ha rivendicato la strategia economica dell’esecutivo, indicando al tempo stesso le priorità dei prossimi anni: ridurre la burocrazia, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo.

Meloni: «L’Italia è più solida, lo dimostrano spread, Borsa e occupazione»

Nel messaggio inviato all’assemblea di Federmanager, la premier ha sottolineato come non sia soltanto l’export a registrare risultati positivi. «I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un’Italia più solida e credibile», afferma Meloni, indicando tra gli elementi che testimoniano questa fase il livello dello spread, «pari a un terzo rispetto al nostro insediamento», le performance della Borsa, il rinnovato interesse per i titoli di Stato italiani e la crescente attrattività del Paese nei confronti degli investitori.

Per la premier, il dato più significativo resta però quello dell’occupazione. «È il dinamismo del mercato del lavoro a rappresentare uno dei segnali più concreti del cambio di passo registrato in questi anni», osserva, ricordando «il tasso di occupazione più alto di sempre» e il «minimo storico della disoccupazione, sia generale che giovanile».

«Il merito è di imprese e lavoratori»

Meloni attribuisce questi risultati soprattutto alla capacità del tessuto produttivo italiano. «I risultati non sono ascrivibili al governo, ma all’intraprendenza e al dinamismo delle imprese e dei lavoratori di questa Nazione», sottolinea, spiegando che l’esecutivo ha svolto il proprio ruolo sostenendo chi produce ricchezza e favorendo chi decide di investire. Secondo la premier, la linea seguita dall’esecutivo fin dall’inizio della legislatura ha dimostrato la propria efficacia grazie a una serie di interventi progressivi che hanno costruito una strategia coerente di crescita.

La sfida della burocrazia: «Basta lacci e lacciuoli»

Tra gli obiettivi indicati per il futuro emerge con forza quello della semplificazione amministrativa. Meloni parla della necessità di una «profonda riforma della burocrazia», capace di accelerare i procedimenti e creare nuove opportunità di sviluppo. Il principio da affermare, spiega, è chiaro: «Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito, senza lacci e lacciuoli che soffocano l’iniziativa economica». Accanto alla semplificazione, il governo punta a costruire strumenti innovativi per incentivare crescita e competitività del sistema produttivo.

Il Piano Casa e il ruolo delle assicurazioni

Nel messaggio indirizzato all’assemblea annuale dell’Ania, Meloni ha invece posto l’accento sulla collaborazione tra governo e settore assicurativo. La premier ricorda il contributo fornito dalle compagnie alla definizione del Piano Casa, definito «un provvedimento di sistema» pensato per affrontare una delle emergenze più sentite dagli italiani: l’accesso a un’abitazione a prezzi sostenibili. Secondo Meloni, grazie a questo meccanismo saranno mobilitati 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di rendere disponibili oltre 100 mila alloggi in dieci anni, aiutando soprattutto chi vive nelle grandi città e incontra sempre maggiori difficoltà nel sostenere il costo di mutui e affitti.

«Sistema Italia unito per affrontare le sfide»

Meloni ribadisce inoltre il valore strategico del comparto assicurativo, definendolo un alleato fondamentale per famiglie e imprese e uno strumento essenziale per la stabilità economica. Il governo, assicura, continuerà a lavorare per garantire un quadro normativo stabile, trasparente e favorevole all’innovazione, capace di rafforzare la competitività senza rinunciare alla tutela dei cittadini.

Nel finale del messaggio arriva un richiamo all’unità nazionale: «Quando il Sistema Italia rema unito nella stessa direzione e fa gioco di squadra, abbiamo le carte in regola per raggiungere risultati inaspettati e guidare il cambiamento», conclude la premier, rilanciando l’obiettivo di consolidare la crescita economica e rafforzare il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.