A Mirafiori mancano i motori e la produzione si ferma per due giorni. La storia del mito Fiat e le incertezze di Stellantis

Foto: Ansa Foto / Alessandro Di Marco (Ottobre 2025)

Un simbolo nazionale

Grazie all'accordo con il governo ci sono segnali di ripresa ma l'azienda deve intensificare gli sforzi

Lunedì 6 e martedì 7 luglio le linee di montaggio della Carrozzeria di Mirafiori saranno ferme per mancanza di motori. Lo ha comunicato Stellantis ai sindacati. “Purtroppo i giorni di fermata produttiva continuano inesorabilmente, viene difficile credere che il problema sia legato solamente alla mancanza di motori perché basta vedere le vendite della 500. E’ sempre più urgente è la necessità di avere altre produzioni per scongiurare la possibilità che i nuovi assunti vengano lasciati a casa e contestualmente si finisca di nuovo nel pantano della cassa integrazione. È sconcertante il vergognoso silenzio delle istituzioni” commenta Gianni Mannori della Fiom di Mirafiori. L’azienda nei giorni scorsi ha comunicato una fermata produttiva dal 27 luglio al 31 luglio da coprire in questo caso con giorni di ferie. Si ferma lo stabilimento simbolo della Fiat e del boom industriale.

Inaugurato da Mussolini… che venne su un’Alfa Romeo

Lo stabilimento fu inaugurato il 15 maggio del 1939 da Benito Mussolini. Che si presentò al cospetto di Giovanni Agnelli (il nonno dell’avvocato) su un’Alfa Romeo. Per molti storici, l’allora capo del regime non amava molto la famiglia piemontese. Nel dopoguerra, con la guida di Valletta prima e di Cesare Romiti dopo, fu il simbolo della rinascita industriale italiana. Li furono prodotte le macchine vendute in tutto il mondo: la 500 e la 600, la 131, successivamente la Uno, la Ritmo e la Panda.

La crisi e l’americanizzazione

Le trasformazioni societarie, la morte degli Agnelli, l’avvento dei nipoti, gli Elkann, ha portato la grande industria piemontese a trasferirsi negli Usa. Ha acquistato la Chrysler, ma ha di fatto delocalizzato da tempo la produzione ripresa in parte di recente anche grazie agli accordi con il governo. Mirafiori è stato anche il simbolo delle lotte aspre sindacali, della penetrazione del terrorismo negli anni settanta, di un’Italia assai diversa. Che oggi manchino addirittura i motori non può che dispiacere. La produzione di veicoli è aumentata del 13,7 per cento (252.223) con le auto a trainare a +27,7 per cento. Segnali di ripresa che devono indurre Stellantis a fare sforzi ulteriori.