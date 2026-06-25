La Vespa compie 80 anni: Meloni celebra l’icona italiana amata nel mondo

Foto: Piaggio, sito Internet

La "festa" a Palazzo Chigi

Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore

“La Vespa non è solo una eccellenza industriale ma è anche una delle icone italiane più amate nel mondo, simbolo della creatività e dello stile italiano”, dice Giorgia Meloni, a metà mattinata. Dopo aver partecipato nell’Aula di Montecitorio alla cerimonia celebrativa della prima seduta dell’Assemblea Costituente e prima di partire per Antibes per il 36° Vertice Intergovernativo tra Italia e Francia, il Presidente del Consiglio ha ricevuto brevemente a Palazzo Chigi il Presidente Esecutivo e l’Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell’80° anniversario del brevetto e dell’inizio della produzione della Vespa”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Vespa, 80 anni e n0n sentirli. Il messaggio della Meloni

Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore. “‘La Vespa non è solo una eccellenza industriale ma è anche una delle icone italiane più amate nel mondo, simbolo della creatività e dello stile italiano. Celebrare i suoi ottant’anni anni significa rendere omaggio ad una delle storie più affascinanti e di successo del Made in Italy: un marchio che ha contribuito a costruire l’immaginario tricolore nel mondo e che alimenta tutt’oggi il soft power che la nostra Nazione esercita a livello globale’, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”.

Come nasce lo scooter più famoso del mondo

Dal 1946 la Vespa accompagna la storia dell’Italia. Nata dall’intuizione di Enrico Piaggio e progettata da Corradino D’Ascanio, è diventata il simbolo della rinascita del dopoguerra, conquistando poi Hollywood con Vacanze Romane e trasformandosi in una delle immagini più riconoscibili del Made in Italy. La prima Vespa fu presentata il 23 aprile 1946. Si racconta che Enrico Piaggio, vedendo il prototipo con la parte centrale stretta e il motore laterale, esclamò: «Sembra una vespa!». Da quel momento il nuovo scooter prese il nome di Vespa. Negli anni Cinquanta e Sessanta la Vespa divenne il simbolo della rinascita economica italiana. Era economica, affidabile e permetteva di muoversi facilmente nelle città. La sua fama aumentò grazie al cinema, in particolare con il film Vacanze Romane (1953), interpretato da Audrey Hepburn e Gregory Peck, che contribuì a renderla celebre in tutto il mondo. dei prodotti italiani più conosciuti all’estero. Piaggio continua a produrre modelli moderni, anche in versione elettrica (Vespa Elettrica), mantenendo però il design che l’ha resa famosa.