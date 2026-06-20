Tana al M5S, la memoria è corta ma le foto (vere) la dicono lunga: e tutti ricordano Conte col cappello in mano dalla Merkel

Foto: Account X di FdI e Ansa / X di FdI e Ansa/Olivier Osliet (foto al centro) e Filipp Handout (Giugno 2026)

Meloni-Trump e tarocchi social

Ci risiamo. Di fronte agli attacchi gratuiti e inventati contro l’Italia e il presidente del Consiglio, sinistra e Movimento 5 Stelle scelgono la strada più prevedibile e decisamente meno edificante: sguazzare nel fango della disinformazione per racimolare qualche briciolo di consenso. Ma oggi, in replica, a lanciare l’affondo è un post rivelatore di Fratelli d’Italia sull’account X, che smaschera la propaganda grillina sulla dibattutissima vicenda Meloni-Trump e recita: «Non avendo alcuna postura internazionale da rivendicare, e con ancora negli occhi l’immagine di Conte col cappello in mano, tentano di costruire consenso con la disinformazione e le immagini false».

Meloni-Trump e i tarocchi digitali del M5S

Una replica sferzante che colpisce al cuore Giuseppe Conte, il quale nelle scorse ore si è improvvisato difensore della dignità nazionale sentenziando sui social quanto sia «del tutto inaccettabile che un alleato parli in questo modo dei nostri vertici», salvo poi arrivare ad augurarsi allusivamente, a stretto giro, una «riflessione» sulla vicenda, accusando nelle more il governo di rincorrere foto e di non tutelare la credibilità del Paese. Insomma, come rilevato da FdI – ma non solo – quella dei pentastellati architettata ad arte specialmente nelle ultime 48 ore, sembra proprio essere stata una propaganda accanita allestita su fondamenta scivolose.

Conte, l’attacco scomposto mentre si arrampica sugli specchi

Arrivando finanche a costruire una “versione digitale” sul caso Meloni-Trump al G7 di Evian diffondendo immagini manipolate che mostrerebbero la premier cercare l’attenzione di un Trump “fintamente indifferente”, accompagnato da insulti gratuiti firmati Conte che ha aggiunto nelle sue dichiarazioni di ieri un commento (insulto?) a mo’ di didascalia, rilanciato tra gli altri anche dall’Ansa: «Meloni va ai vertici mondiali per elemosinare foto a Trump. Sta mettendo in ridicolo il nostro Paese agli occhi del mondo. Tolga il disturbo, c’è bisogno di riportare credibilità internazionale all’Italia umiliata da questi incompetenti al Governo».

M5S, Meloni-Trump e Giuseppi bifronte

Peccato che la realtà sia ben diversa e parli – al netto delle farneticanti uscite di Trump del day after la conclusione dei lavori del G7 – di un evidente disgelo tra i due leader, immortalato da sorrisi e strette di mano. Eppure, con una schizofrenia politica senza precedenti, Giuseppe Conte si arrampica sugli specchi e prova a tenere (non proprio saldamente) il piede in due scarpe. Così, da un lato condanna le parole del tycoon definendole «inaccettabili per un alleato». Ma dall’altro cavalca subito i frame modificati per attaccare Palazzo Chigi, parlando di un’Italia «umiliata da incompetenti».

M5s su Meloni-Trump: la memoria è corta ma le foto di Conte con la Merkel la dicono lunga…

Da quale pulpito… Fa quasi sorridere che a parlare di “credibilità” e “dignità” sia lo stesso Conte che, all’epoca del suo premierato, si presentava in Europa letteralmente col cappello in mano davanti ad Angela Merkel, riducendo l’Italia a un ruolo di totale e imbarazzante subalternità. Allora, se nelle stanze del M5S la memoria è corta, non possiamo che sollecitare ricordi e immagini rimosse (o volutamente ignorati e taciuti in queste ore), e che riportati alla luce social fanno quasi sorridere per il fatto che a pontificare sulla “attendibilità internazionale” sia lo stesso Giuseppi…

E allora altro che tarocchi digitali: mentre il centrodestra fa quadrato attorno alle istituzioni per difendere l’onore della nazione, la verità dei fatti e della premier, il M5S dimostra che il fango è il diserbante naturale utilizzato per arare il campo largo di innesti improbabili e radici inesistenti.