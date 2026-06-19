Da «Meloni asfalta Trump» a «Meloni risponde per le rime»: il botta e risposta sui media americani

Foto: Ansa (19 giugno 2026)

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Lo scontro tra Meloni e Trump campeggia sulla stampa internazionale, dove l'attenzione si focalizza sulla ferma risposta della premier e sulla cancellazione del business forum di Miami da parte di Tajani

Il botta e risposta Donald Trump e Giorgia Meloni tiene banco anche sui media internazionali. A campeggiare sulle homepage dei giornali americani è soprattutto la replica della premier italiana, quell’avvertimento sul fatto che «né io né l’Italia imploriamo mai» che ha chiarito una volta per tutte qual è la postura di Roma e che è stato chiaramente recepito nei titolo Oltreoceano e non solo. «Meloni asfalta Trump» è la sintesi che fa il New York Post, dando risalto anche al fatto che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha cancellato il business forum di Miami.

«Meloni asfalta Trump» sui media americani

La Cnn, riportando quella frase, ha rilanciato anche la notizia che «il ministro degli Esteri italiano annulla il viaggio negli Stati Uniti a causa delle dichiarazioni di Trump su Meloni» e bollato le parole di Trump come «un nuovo incidente diplomatico». Anche The Hill, il giornale politico di Washington D.C, riferisce che «Meloni replica a Trump sulle affermazioni relative alla foto del G7: “Né io né l’Italia imploriamo mai”». Il Wall Street Journal titola sull’interruzione della «tregua tra Stati Uniti ed Europa» e un giornale di orientamento conservatore come il Washington Examiner scrive che «Meloni risponde per le rime» a Trump, a sua volta dando ampio risalto all’annullamento della visita di Tajani negli Usa.

Gli articoli più letti sul Guardian

Anche l’edizione americana del Guardian titola con la frase di Meloni e sottolinea che la premier «smentisce le affermazioni “inventate” di Trump sul vertice del G7». Sull’edizione britannica del giornale, poi, alla vicenda sono dedicati due titoli, entrambi focalizzati sulla reazione di Meloni ed entrambi in cima alla classifica delle notizie più lette: sono la seconda e la terza, superate solo dalla tregua in Libano.

La parola ai lettori: «L’unica che ha avuto il coraggio di rispondere per le rime»

Particolarmente indicativo, poi, il commento più cliccato sul Financial Times, che titola sul fatto che «Meloni accusa Donald Trump di assecondare i nemici dell’Occidente». «L’unico leader (una donna) che ha avuto il coraggio di rispondere per le rime quando è stata offesa», vi si legge. La Bbc ha parlato di uno «scontro aperto» tra i due leader. El Pais sottolinea che «Trump scatena una nuova crisi con Meloni» e dà conto della ferma risposta italiana. Aspetto quest’ultimo sottolineato anche dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung che parla delle «tensioni diplomatiche» scatenate da Trump e sottolinea che il ministro degli Esteri italiano «ha addirittura annullato una visita programmata negli Stati Uniti».