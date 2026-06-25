Svaligiato l’appartamento di un collezionista romano: bottino da 200mila euro tra carte Pokemon e di One Piece

Foto: Imagoeconomica / SEBASTIEN NOGIER (18/3/2026)

Il nuovo bersaglio

Tra gli oggetti sottratti in un appartamento nella zona di San Giovanni, precisamente a Via La Spezia, figurano le rare Carte dei Pokemon e di One Piece. Il collezionista le teneva in cassaforte assieme agli oggetti preziosi

Oggetti preziosi, carte dei Pokemon e di One Piece per un valore di 200mila euro. È questo il bottino del furto che due ladri hanno messo a segno martedì scorso in un appartamento in via La Spezia, nel quartiere di San Giovanni a Roma. I due sono penetrati nell’abitazione in pieno giorno, armati di una fiamma ossidrica con cui hanno aperto la cassaforte per prelevare tutti gli averi e riuscendo a fuggire prima del rientro in casa del proprietario. È stato proprio l’inquilino dell’appartamento a chiamare i poliziotti, che sono intervenuti sul posto per i rilievi, dopo aver scoperto di essere stato vittima del furto. Non si tratta di un caso isolato, visto che lo scorso febbraio i carabinieri di Torino hanno denunciato due uomini per aver sottratto delle carte da collezione a un imprenditore, che poi sono state rimesse in vendita sui social.

Vicini agli orologi Rolex e Patek Philippe, nella lista degli oggetti più desiderati dai topi d’appartamento ci sono le carte, soprattutto quelle dei Pokemon e di One Piece. Il furto delle figurine collezionabili in un appartamento a San Giovanni, a Roma, è soltanto l’ultimo episodio di un fenomeno che si sta ampliando da oltreoceano. Il collezionismo è diventato ormai per molti un investimento e un hobby da difendere in cassaforte.

Basti pensare alla carta Pokemon più introvabile, ossia il Pikachu llustrator, che è considerata una delle più rare mai stampate e certificata dal “Guinness dei Primati” come la più costosa tra tutte quelle esistenti. Di recente Lo youtuber e wrestler americano Logan Paul ne ha venduta una all’asta per 16.492.000 dollari. Sul web esistono veri e propri ‘mercati’ dove comprare le carte, anche del gioco di One Piece. Si parte da pochi euro a carta e si arriva a pagare oltre 6mila euro per la più rara, purché sia ben conservata e raffigurante il personaggio immaginario più famoso.