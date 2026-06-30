Spintona a terra un anziano dallo scooter poi il minorenne si costituisce. Dopo l’uscita del video…

Foto: Youtube

A Pompei

Si è presentato spontaneamente negli uffici del commissariato di polizia di Pompei (Napoli) il giovane in scooter ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre spintona un anziano ciclista e lo fa cadere. Si tratta di un minorenne residente ad Angri (Salerno), già identificato insieme ad altre cinque persone che erano a bordo dei tre scooter che si vedono sfrecciare in quegli istanti in via Mazzini a Pompei. La scena era stata ripresa domenica pomeriggio e diffusa sui social. Le indagini, condotte dai poliziotti di Pompei con il supporto degli agenti della Polizia municipale pompeiana, sono arrivate subito ad una svolta. Ora la posizione del minore è al vaglio della Procura per i Minorenni di Napoli. Il ciclista, 80 anni, fu costretto alle cure in ospedale.