Spagna, indagate anche le figlie di Zapatero: l’inchiesta Plus Ultra travolge Sánchez, socialisti nel caos

L'ex premier nella polvere

Il giudice dell'Audiencia Nacional ha convocato come indagate Alba e Laura Zapatero e la storica segretaria dell'ex premier. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nel salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra e rischia di avere pesanti ricadute politiche sul governo socialista

Si allarga lo scandalo che sta devastando l’ex premier spagnolo Zapatero e che, di conseguenza, mette a soqquadro l’intero partito socialista. Il giudice istruttore del Tribunale nazionale spagnolo, José Luis Calama, ha convocato le figlie dell’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, Alba e Laura, a dichiarare come indagate nell’inchiesta aperta su presunte irregolarità nel salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Risulta indagata anche la segretaria del socialista, Gertrudis Alcazar. Ne ha dato notizia il Tribunale nazionale in una nota. Calama ha preso questa decisione su richiesta della Procura Anticorruzione spagnola. Il magistrato spiega che le attività della società Whathefav, di cui le figlie di Zapatero sono co-amministratrici “sembrano essere collegate” alla presunta rete di traffico di influenze, su cui gli inquirenti stanno indagando e che si sospetta, fosse diretta dallo stesso Zapatero.

L’inchiesta Plus Ultra mette in ginocchio i socialisti spagnoli

Come già scritto nei mesi scorsi, l’ex presidente Zapatero e le sue figlie risultano i principali beneficiari dei fondi legati al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, secondo un rapporto dell’Unità di Delinquenza Economica e Fiscale (UDEF) della Polizia nazionale spagnola. Zapatero e Sanchez: due miti progressisti che finiscono nell’occhio del ciclone giudiziario. Ricordiamo che in Italia Zapatero è stato un’icona per la sinistra, esattamente come lo è oggi Sanchez. Per il mondo progressista Zapatero era l’idolo dei diritti, esempio da imitare per modernità e stile di governo. Ora il “mito” è nei guai. Il giudice istruttore spiega che la società co-amministrata dalle figlie di Zapatero ha avuto un “ruolo determinante nel canalizzare, occultare o agevolare transazioni rilevanti per i fatti oggetto dell’inchiesta”. Il sospetto è che la società Whathefav abbia ricevuto pagamenti che erano in realtà un compenso per l’ex premier; per aver egli interceduto affinché l’esecutivo di Pedro Sanchez salvasse la compagnia aerea Plus Ultra.

Plus Ultra, si aggrava la posizione di Zapatero. Guai anche per Sanchez

La decisione di convocare le figlie di Zapatero “si basa sull’esistenza di indizi ragionevoli derivanti dalla loro posizione organizzativa”. Ma non implica un “giudizio definitivo sulla loro partecipazione soggettiva ai fatti”, spiega Calama. Per quanto riguarda la segretaria del leader socialista, il magistrato ha spiegato invece che sono emersi indizi del suo “coinvolgimento diretto nei fatti”. L’inchiesta Plus Ultra sul salvataggio con fondi pubblici dell’omonima compagnia aerea nel 2021 sta travolgendo il partito di Sanchez: già nei guai per gli scandali che coinvolgono la sua famiglia. La decisione di convocare le figlie arriva all’indomani dell’interrogatorio davanti al magistrato dello stesso José Luis Rodriguez Zapatero durato oltre tre ore.

Plus Ultra. Perché lo scandalo Zapatero impatta sul governo Sanchez

Zapatero, inizialmente non allineato con Pedro Sanchez, è diventato negli ultimi anni uno dei principali collaboratori dell’attuale premier spagnolo. Quindi il suo coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria è destinato ad aumentare la pressione sul leader socialista, già indebolito da altre inchieste per corruzione che coinvolgono familiari e alleati politici. La Spagna vive uno dei momenti più critici e drammatici della sua storia democratica recente. Per la prima volta dalla transizione post-franchista, un ex capo di governo, il socialista José Luis Rodríguez Zapatero, è comparso davanti ai magistrati dell’Audiencia Nacional come indagato.

Per la sinistra italiana Zapatero era ilo faro morale del socialismo europeo…

La figura di Zapatero, un tempo considerato il faro morale del PSOE, è ora diventata l’arma principale in mano al Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo per attaccare il premier in carica, Pedro Sánchez. La Spagna si trova di fronte a un bivio. Se il “faro morale del socialismo” è sotto inchiesta per reati di tale gravità, il governo di Sánchez perde il suo scudo politico più prezioso. Mentre Zapatero nega ogni coinvolgimento nel traffico di influenze, le prove documentali riguardanti i flussi di denaro e il “tesoro” di gioielli complicano enormemente la sua difesa. Il clima politico è arroventato, sullo sfondo delle ultime elezioni amministrative che hanno visto in profonda crisi il governo socialista: un’altra “anatra zoppa” che pure il nostro centrosinistra guarda con entusiasmo…