Sorpresa amara, il migrante sudanese di Belfast è entrato con un sistema approvato in Gran Bretagna

Foto: Ansa / Adam Vaughn (10/5/2026)

Una svista importante

L'aggressore del 40enne irlandese ha sfruttato il metodo «Fast-track» introdotto dall'ex premier britannico Rishi Sunak, senza presentarsi ai colloqui severi, per ottenere lo stato di rifugiato. L'uomo ha semplicemente compilato un questionario di 10 pagine

Non si ferma l’indignazione per l’accoltellamento ai danni di Stephen Ogilvie a Belfast, assalito da un migrante sudanese. Dopo gli scontri in piazza in Irlanda del Nord, c’è chi in Inghilterra si chiede come abbia fatto l’assalitore a penetrare inizialmente nel loro Paese. A svelarlo è stato il Daily mail, sottolineando che l’aggressore, Hadi Alodid, è riuscito a ottenere un permesso di soggiorno grazie al controverso schema britannico «Fast-track», introdotto dall’ex premier Rishi Sunak. Secondo quanto ri ha ricevuto il permesso di rimanere qui dopo aver completato un questionario di 10 pagine del ministero degli Interni piuttosto che sottoporsi al processo di intervista faccia a faccia standard e molto più rigoroso. Questo metodo è stato introdotto dal governo del Regno Unito per smaltire le 92mila domande di asilo arretrate e quelle inviate da sedicenti sudanesi hanno avuto un tasso di accoglimento del 95%.

Sorpresa amara, il migrante sudanese di Belfast è entrato grazie al sistema inglese

Lo schema con cui è entrato Alodid è stato soprannominato una «pericolosa follia» da Migration watch Uk, che si batte per controlli di frontiera più severi, a seguito dell’approvazione della normativa nel febbraio 2023, lo stesso mese in cui il migrante ha viaggiato in autobus da Dublino a Belfast. Come ha spiegato una fonte dei conservatori al Mail, «il ministero dell’Interno all’epoca non voleva attuare il piano fast-track, ma Rishi glielo ha imposto. È stato il peggiore dei due mondi, perché non è riuscito a fermare le piccole imbarcazioni attraverso la Manica e, allo stesso tempo, ha reso più facile ottenere l’asilo. Era totalmente illogico e avrebbero dovuto lavorare per disincentivare i richiedenti asilo”.

A causa della legge Sunak sono entrate nel Paese decine di migliaiache hanno potuto ottenere il permesso di soggiorno in modo semplice. Questa nuova disposizione non era stato bloccata o revisionata neanche dopo le segnalazioni dei funzionari pubblici, che avevano messo in guardia il governo sul fatto che il sistema Sao (Streamlined Asylum Process) non sarebbe riuscito a identificare i “malintenzionati”, inclusi terroristi e autori di reati gravi.

Com’è arrivato Alodid fino a Dublino?

Inizialmente, l’aggressore di Stephen Ogilvie era arrivato a Parigi tra il 2022 e il 2023, per poi spostarsi a Dublino. Ma non è chiaro in che modo, visto che i barconi non danno copertura nella tratta dalle coste francesi a quelle irlandesi. Tra l’altro, come riporta Il Giornale, se fosse sbarcato nel Regno Unito illegalmente attraverso la Manica, avrebbe potuto fare domanda nel posto di sbarco invece di arrivare fino in Irlanda del Nord. Per ora si sa che, da Dublino, Alodid ha preso un autobus che l’ha portato a Belfast nel febbraio 2023 ed è proprio qui che ha presentato subito la domanda di asilo. La pratica è stata poi accettata nel settembre dello stesso anno.