Scout, la svolta Lgbt spacca il mondo cattolico: pioggia di critiche sull’Agesci

Tutti al Gay Pride?

Una volta gli scout imparavano a orientarsi con la bussola, a montare una tenda sotto la pioggia e ad accendere un fuoco senza fiammiferi. Oggi, a quanto pare, una delle nuove sfide è orientarsi nell’universo gender, tra identità di genere e orientamento sessuale.

Scout cattolici, polemiche sulle direttive Agesci

L’Agesci, la più grande associazione scout cattolica italiana con oltre 183 mila iscritti, ha approvato un documento dedicato all’«identità di genere e orientamento sessuale e affettivo», presentandolo come uno strumento per favorire l’inclusione e costruire ambienti educativi sempre più accoglienti.

Una scelta che ha inevitabilmente acceso il dibattito nel mondo cattolico. Perché se nessuno mette in discussione il rispetto dovuto a ogni persona, più di qualcuno si domanda come si sia passati dal manuale di Baden-Powell ai seminari sulle nuove categorie identitarie.

Dalle escursioni alle sfilate al Gay Pride?

A difendere la svolta sono i vertici dell’associazione. La presidente Giorgia Caleari e il capo scout nazionale Bruno Guerrasio, intervistati da Avvenire, spiegano che «la bussola è la persona» e che l’obiettivo non è fare teologia ma ascoltare la realtà. Tradotto: meno definizioni astratte e più attenzione alle situazioni concrete.

Una posizione che, sulla carta, appare difficilmente contestabile. Chi potrebbe essere contrario all’ascolto, all’accoglienza e all’attenzione educativa? Il problema nasce quando si prova a capire dove finisca l’accoglienza e dove inizi invece l’adozione di un preciso linguaggio culturale.

Per anni il mondo cattolico ha sostenuto che la persona va rispettata indipendentemente dalle sue condizioni o dalle sue scelte. Oggi però sembra che non basti più accogliere le persone: occorre anche recepire l’intero vocabolario che accompagna le nuove teorie sull’identità. E qui il dibattito si fa inevitabilmente più acceso.

La difesa dei vertici Agesci nell’intervista ad Avvenire

Nell’intervista i vertici Agesci assicurano che l’orientamento sessuale non diventerà un criterio per selezionare i capi scout. Una precisazione che molti hanno accolto con sollievo. Ci mancherebbe altro: dopo i brevetti di pionieristica e le specialità di pronto soccorso sarebbe stato difficile immaginare anche un esame di autocertificazione identitaria.

L’associazione rivendica un lungo percorso di ascolto iniziato anni fa e culminato nel documento approvato dal Consiglio generale. Ma è proprio questo il punto che lascia perplessi molti osservatori: possibile che tra le grandi emergenze educative che riguardano gli adolescenti italiani – dalla crisi demografica alla dispersione scolastica, dall’uso compulsivo dei social al disagio psicologico – il tema dell’identità di genere sia diventato così centrale da meritare un documento specifico?

Evoluzione pedagogica o moda ideologica?

La sensazione di una parte del mondo cattolico è che anche lo scoutismo stia seguendo una tendenza ormai diffusissima: rincorrere le parole d’ordine del dibattito culturale contemporaneo per dimostrare di essere al passo con i tempi. Il rischio, secondo i critici, è che nel tentativo di apparire inclusivi si finisca per smarrire proprio quella chiarezza educativa che per decenni ha rappresentato uno dei punti di forza dell’associazione.

Resta così una domanda semplice. Gli scout stanno aggiornando i propri strumenti per affrontare nuove sfide educative oppure stanno semplicemente adeguandosi all’ennesima moda ideologica del momento?

La risposta, probabilmente, non si trova né in un documento né in una definizione. Ma forse in quella vecchia bussola che per generazioni di scout serviva a capire dove fosse il Nord.